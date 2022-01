Serie A, Ibra e Hernandez stendono il Venezia nella 400° di Pioli

09-01-2022 14:25

Il Milan di Stefano Pioli (alla 400a gara di Serie A in carriera, ottavo tecnico di sempre a raggiungere questo risultato) sbanca il Venezia e si trova momentaneamente in testa alla classifica approfittando delle due partite in meno dell’Inter, che deve giocare stasera con la Lazio e deve ancora recuperare la gara di Bologna. Mattatori della giornata sono Zlatan Ibrahimovic a 2 minuti dall’inizio della gara (che raggiunge anche un altro record eguagliando Cristiano Ronaldo) e una stupenda doppietta di Theo Hernandez, oggi capitano e vero uomo in più della formazione rossonera. Il Venezia di prova, Aramu si sbatte ma la differenza tecnica è abissale.

Venezia-Milan, apre Ibrahimovic e trova l’80° gol a squadre diverse nei top-5 campionati

Prima occasione della gara e primo gol. Rafael Leao scende sulla sinistra e scarica in mezzo per Zlatan Ibrahimovic, che a letteralmente due passi dalla linea trova l’ennesimo gol del proprio campionato. Per lo svedese si tratta del 92imo gol in 149 partite con la maglia del Milan.

Per Ibrahimovic un altro record raggiunto nella sua infinita carriera. Segnando al Venezia, trova la rete all’80ima squadra differente nei top-5 campionati nazionali. Un record che condivide con un altro super attaccante, ovvero Cristiano Ronaldo, che lo aveva raggiunto questa stagione contro il Burnley.

Milan inoltre che si conferma la migliore squadre della Serie A negli inizi di partita, trovando il 17imo gol nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato.

Molto positivi nel primo tempo Rafael Leao molto ispirato e Alessandro Florenzi che ci prova a più riprese a trovare la via del gol, molto attento anche in difesa ma che rischia tantissimo per un trattenuta in area non giudicata da rigore dal direttore di gara.

Venezia-Milan, Theo Hernandez oggi capitano trova una splendida doppietta

Nel secondo tempo si scatena poi il capitano odierno Theo Hernandez, vero uomo in più e top player della formazione rossonera. Proprio come successo nella prima frazione anche ora il gol arriva nelle prime battute di gioco. Secondo assist della partita per Rafael Leao (quarto totale in stagione) per Hernandez, che scende sulla sinistra, prende il tempo al difensore e colpisce sul primo palo dove Romero non può fare niente.

Al 58′ la partita virtualmente si chiude col calcio di rigore fischiato al Milan per un fallo di mano sulla linea di porta di Svoboda (che poi viene espulso, giustamente) su tiro dello stesso Hernandez. Dal dischetto, nonostante i cori dei tifosi del Milan che inneggiano a Ibra, ci va Hernandez, che incrocia e segna la sua personale doppietta. Romero la tocca ma non ci arriva e 3-0 Milan al 60imo.

Per Theo Hernandez si tratta del quarto gol in questo campionato, il terzo segnato al Venezia tra andata e ritorno.

Venezia-Milan, rossoneri ora primi in classifica

Approfittando delle due giornate da recuperare dall’Inter, il Milan con 48 punti supera di nuovo i nerazzurri fermi a 46 e impegnati questa sera a San Siro con la Lazio di Maurizio Sarri, squadra dagli enormi problemi difensivi e sfavorita per il match.

Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 23 partite di Serie A contro squadre neopromosse (0-2 col Spezia nel febbraio 2021), parziale in cui i rossoneri hanno registrato 17 successi e 14 clean sheet. Inoltre, il Venezia non ha vinto alcuna delle ultime 12 sfide di Serie A contro squadre lombarde.

Terza vittoria consecutiva per il Milan, una striscia positiva che non capita da inizio stagione, quella delle 10 vittorie e due pareggi nelle prime 12 gare.

Le prossime partite del Milan saranno contro Genoa (in Coppa Italia) e Spezia, prima della doppia sfida da incubo contro Juventus e Inter tra fine gennaio e inizio febbraio.

