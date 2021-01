Serie A, il Napoli asfalta la Fiorentina e si prende il terzo posto

Non c’è stata storia tra Napoli e Fiorentina. I padroni di casa hanno letteralmente asfaltato gli ospiti con un sonoro 6-0. Partita già chiusa nel primo tempo, dove i partenopei sono rientrati nello spogliatoio avanti già per 4-0. Viola fermi a quota 18 punti.

Il vantaggio del Napoli arriva dopo appena cinque minuti. Il primo gol porta la firma del capitano Lorenzo Insigne, che servito bene da Petagna batte Dragowski con un perfetto rasoterra angolato. La Fiorentina reagisce con Biraghi, ma il tiro finisce di poco a lato. I partenopei insistono e al 36′ raddoppiano grazie a Demme, che insacca in scivolta. Regalo ancora dell’attaccante Andrea Petagna, oggi in veste di uomo assist. Match chiuso 120 secondi dopo con Lozano. Giocata incredibile di Insigne, che pesca il messicano: l’estremo portiere della Fiorentina in uscita non può nulla. C’è gioia nella prima metà di gioco anche per Zielinski, che con un destro secco trova prima il palo e poi la rete. L’assist, questa volta, è di Mario Rui. Primi 45′ senza storia, padroni di casa in netto vantaggio grazie a un bel gioco di squadra.

Nel secondo tempo gli ospiti tentano almeno di reagire. Vlahovic va vicino al gol ma Koulibaly salva sulla linea. Dopo un fallo ingenuo di Castrovilli su Bakayoko, l’arbitro fischia il rigore. Dagli undici metri va Insigne che firma la sua personale doppietta. Il 6-0 finale arriva con Politano: difensori viola saltati come birilli, sinistro rasoterra e sipario chiuso.

Si è visto sicuramente il Napoli più bello della stagione. Una bella risposta in vista della Juventus, dato che gli azzurri scenderanno in campo mercoledì prossimo contro i bianconeri nel match valido per la Supercoppa italiana.

OMNISPORT | 17-01-2021 14:28