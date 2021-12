Il Sassuolo si illude, la Fiorentina rimonta: 2-2 al Maipei Stadium

19-12-2021 14:48

Sassuolo e Fiorentina si dividono la posta in palio al Mapei Stadium nel match del lunch time della 18° giornata di Serie A. I neroverdi vanno anche sul doppio vantaggio grazie ai gol di Scamacca e di Frattesi, al quarto centro in questa stagione. La viola però si fa sotto nella seconda frazione e con Vlahovic e Torreria riporta il risultato in parità. Viole sesta al pari di Juve e Roma, Sassuolo che non sa più perdere.

Il tabellino:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martìnez Quarta, Biraghi; Bonaventura (78’ Terzic), Torreira, Maleh (46’ Duncan); Callejon (46’ Saponara, 78′ Amrabat)), Vlahovic (88’ Igor), Gonzalez

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (78’ Muldur), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (78’ Harroui), Lopez; Berardi, Raspadori (66’ Boga), Traoré (57’ Henrique); Scamacca (66’ Defrel)

Gol: 51’ Vlahovic, 61’ Torreira; 32’ Scamacca, 37’ Frattesi

Ammoniti: Biraghi, Martinez Quarta; Toljan, Chiriches, Frattesi, Scamacca, Traore

Espulsi: Biraghi

La cronaca

Apre le marcature Scamacca con un fantastico diagonale su assist di Frattesi con filtrante pazzesco. Raddoppio immediato dei neroverdi grazie al quarto gol di Frattesi: imbucata di Scamacca, filtrante di Raspadori e sinistro vincente.

Nel secondo tempo, al minuto 51, è Dusan Vlahovic ad accorciare le distanze col suo 33simo gol nell’anno solare. Il 2-2 invece è firmato dal mediano Torreira: assist involontario di Toljan dopo flipperata clamorosa in area e tap-in dell’ex Arsenal.

