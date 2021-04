Serie A, il Torino ribalta la Roma: Zaza affonda Fonseca

Il Torino supera per 3-1 la Roma nel posticipo delle 18 della 31esima giornata di Serie A: i granata conquistano tre fondamentali punti salvezza rimontando i giallorossi, Sanabria, Zaza e Rincon ribaltano la rete iniziale di Borja Mayoral. In classifica la squadra di Fonseca si allontana forse definitivamente dalla zona Champions, mentre il Toro sale a 30 punti, a +5 sul Cagliari terzultimo.

LA GARA

La Roma colpisce subito a freddo con Borja Mayoral, a segno al 4′ su assist di tacco di Pedro. I giallorossi cercano di gestire il risultato ma in difesa soffrono molto le folate difensive dei granata, pericolosi con Belotti, Verdi, Izzo, Lukic, che al 15′ si divora un’occasione d’oro davanti a Mirante. Sanabria al 20 si avvicina al pareggio, al 28′ Mandragora mette in imbarazzo Mirante con una conclusione da lontano, il portiere dei piemontesi se la cava in qualche modo. Prima dell’intervallo ancora Mirante protagonista su Belotti.

Nella ripresa subito dentro Mkhitaryan per Pedro, ma al 57′ la Roma subisce il pari dei padroni di casa: Ansaldi con un traversone pesca Sanabria che di testa trova l’1-1. La squadra di Fonseca barcolla, e al 72′ arriva il sorpasso del Toro: Zaza, entrato in campo da pochi secondi, ribadisce in rete una corta respinta di Mirante sulla conclusione precedente di Belotti.

Fonseca cerca di dare la scossa ai suoi inserendo Karsdorp e Dzeko, ma è ancora il Torino ad avvicinarsi alla rete con Mandragora dalla distanza. Nel finale il rosso a Diawara dopo la seconda ammonizione chiude definitivamente i giochi: al 92′ arriva il tris di Rincon, che sfrutta un grave errore di Fazio.

