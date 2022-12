Serie A, Inter: incontro segreto per il rinnovo di Skriniar

23-12-2022 13:09

L’Inter è convinta di essere sulla strada giusta per il rinnovo di Milan Skriniar, difensore slovacco classe 1995 dal 2017 in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport riporta di un incontro che si sarebbe tenuto, in segreto, nella sede nerazzurra, alla presenza anche dell’agente del giocatore, Roberto Sistici.

Dopo un paio d’ore di colloquio, le parti si sarebbero accordate per rivedersi a metà gennaio. Nessuno avrebbe accennato a un possibile cambio di maglia, e proprio per questo Marotta pare fiducioso nel buon esito della trattativa. L’offerta nerazzurra è sempre quella, sei milioni di euro netti all’anno più bonus.

Difficile raggiungere le cifre offerte dal PSG, ma l’Inter punta anche sul forte attaccamente del giocatore alla causa nerazzurra.