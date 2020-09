Serie A, la Fiorentina apre con un successo: Castrovilli stende il Torino

Il primo gol del campionato è di Gaetano Castrovilli, e la prima vittoria è della Fiorentina. Al Franchi ricomincia la serie A ed è il Torino a cadere sul campo di Firenze, con i viola che risolvono nel finale una partita resa complessa dal gran caldo e da una condizione ancora da perfezionare. Ma che viene meritatamente vinta dai gigliati per 1-0, grazie a un’azione da urlo di Chiesa trasformata in gol dal numero 10 viola.

La serie A 2020-2021 inizia come si era chiuso il precedente campionato, circa un mese e mezzo fa: con ingressi delle squadre scaglionati per rispettare le disposizioni anti-COVID. Poi si parte, con la Fiorentina di Beppe Iachini che fa debuttare Bonaventura dal primo minuto alle spalle di Ribery e Kouamé con Chiesa largo a destra. Giampaolo risponde riproponendo il tandem Belotti-Zaza, con Berenguer tra le linee.

E proprio Bonaventura si fa subito vedere con una conclusione su schema viola, ribattuta. I ritmi però non decollano, anche a causa del caldo del Franchi. Così solo al 18′ si registra un nuovo brivido, con Biraghi che pesca Kouamé per un colpo di testa a lato di poco.

Il Torino si fa vedere con Berenguer, murato da Dragowski, poi è soprattutto Fiorentina. I viola fanno girare palla, ma faticano a presentarsi dalle parti di Sirigu. Molto attivo Biraghi a sinistra, pericoloso anche Ribery quando trova spazio.

Prima dell’intervallo arriva un nuovo colpo di testa di Kouamé, con Sirigu che stavolta deve impegnarsi per evitare il gol. E dopo due minuti della ripresa è Biraghi a battere il portiere granata, ma il gol non c’è: fuorigioco.

I viola continuano a insistere, con Kouamé che si conferma insidiosissimo quanto impreciso di testa. Il Torino si limita a un lancio frettoloso di Zaza per Belotti, quindi Chiesa trova Bonaventura che sbaglia la misura del mancino.

Il gol della Fiorentina è nell’aria, e arriva al 78′ quando Castrovilli si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e ribadisce in rete il pallone crossato da Chiesa dopo una sgroppata a destra.

Nel finale torna in campo in viola Borja Valero e si vede anche Cutrone che va due volte vicino al raddoppio. A tempo scaduto si pareggia solo il conto dei gol annullati: è il Var a dire di no a Belotti

OMNISPORT | 19-09-2020 20:39