Serie A, la Lega ha deciso: limitati i tifosi a causa del Covid

08-01-2022 17:29

E’ terminata l’assemblea della Lega calcio, iniziata alle 15:30. Prima della riunione, la Lega ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali: in questo modo, solo Cagliari–Bologna non verrà giocata nella 21esima giornata di Serie A.

Serie A, la Lega esulta per i ricorsi

Una grande gioia per la Lega, che come si legge in una nota “esprime la massima soddisfazione per le pronunce giurisdizionali dei diversi Tar (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Campania) che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimenti delle ASL che avevano impedito ad alcune formazioni di Serie A la prosecuzione della propria attività sportiva”.

“Queste decisioni – si legge ancora – fanno ben sperare, come ribadito più volte nei giorni scorsi, che si possa arrivare in breve tempo a uniformare gli interventi delle ASL territoriali nel rispetto della legge e dei protocolli sportivi”.

Serie A, limitati i tifosi

Durante l’assemblea però, è stata preso un provvedimento importante dopo le ultime vicissitudini legate al Covid: i venti club hanno votato all’unanimità il provvedimento che porterà a 5000 gli spettatori allo stadio per la 22esima e 23esima giornata di campionato. Una limitazione che durerà fino alla prossima sosta della Serie A, in programma dal 23 gennaio fino al 6 febbraio.

Serie A, salva la 21esima e la Supercoppa

E’ stata salvata quindi la 21esima giornata, soprattutto per questioni temporali. Le partite in programma domani tra cui i big match tra Roma e Juventus e Inter e Lazio si disputeranno quindi con la capienza al 50%, così come la Supercoppa italiana tra Inter e Juve in programma mercoledì a San Siro.

OMNISPORT