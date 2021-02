Serie A, la Roma domina l'Udinese e supera la Juventus

Terza vittoria in quatto partite di campionato per la Roma di Paulo Fonseca: i giallorossi si impongono nettamente per 3-0 contro l’Udinese nell’anticipo delle 12.30 e tornano al terzo posto, sorpassando la Juventus in classifica e portandosi a -6 dal Milan capolista. Veretout con una doppietta decide la sfida dell’Olimpico, a segno anche Pedro nel finale. Friulani dodicesimi.

LA GARA

La Roma domina in lungo e in largo il primo tempo: la squadra di Fonseca sblocca il risultato dopo 4′ con Veretout, che sfrutta un assist di Mancini dalla destra per battere di testa Musso. La reazione dei friulani è inesistente, e i capitolini si avvicinano al raddoppio con Ibanez e ancora con il centrocampista francese, che si vede negare il raddoppio da una grande parata di Musso.

Il 2-0 arriva comunque al 26′: Mkhitaryan viene steso in area da Musso, dal dischetto ancora Veretout firma la sua doppietta. La Roma rischia di dilagare, ma il tris di Pellegrini è annullato dal Var per fuorigioco.

Nella ripresa la Roma cala drasticamente il ritmo e l’Udinese prova a reagire, alla ricerca del gol della speranza. I bianconeri hanno una chance dalla distanza con De Paul, poi al 72′ Pau Lopez compie un grande intervento su Deulofeu, salvando porta e risultato. Poi è gestione giallorossa fino al tris al 93′ di Pedro su assist di Dzeko che sigilla definitivamente il match.

OMNISPORT | 14-02-2021 14:31