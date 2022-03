Lazio, due giocatori pronti all'addio a fine stagione

11-03-2022 18:31

La Lazio si prepara a una piccola rivoluzione difensiva in estate, dato che il reparto arretrato è stato quello che, nel corso della stagione, ha offerto meno garanzie a Maurizio Sarri.

Nello specifico, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra che sia Luiz Felipe che Patric abbiano deciso di non rinnovare il proprio contratto coi biancocelesti, e che abbiano già trovato un accordo rispettivamente con Real Betis e Valencia.

Come annunciato nelle scorse settimane, Alessio Romagnoli rimane il principale indiziato per il ruolo di difensore centrale della Lazio nella prossima stagione. Tutto senza dimenticare la situazione legata a Francesco Acerbi, anche lui in bilico e ai ferri corti con la tifoseria.

OMNISPORT