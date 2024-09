Serie A, le gare di oggi: Empoli-Juventus e Milan-Venezia, orari e dove vederle in tv e streaming

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Archiviata la prima sosta dedicata alle nazionali, è tempo di rituffarsi in Serie A per la 4a giornata di campionato, che si aprirà oggi, sabato 14 settembre, con la sfida Bologna-Como e si chiuderà lunedì 16 con l’ultimo posticipo tra Lazio ed Hellas Verona.

La situazione in classifica prima della 4a giornata

Un poker di squadre in testa alla classifica della Serie A, dopo i primi 270 minuti di gioco, con Inter e Juventus accompagnate da Torino e Udinese a quota 7. Subito dietro Verona e Napoli, con Lazio, Parma e Genoa che seguono a ruota, con 4 punti all’attivo. resta saldamente l’Inter che guida con 22 punti, alle sue spalle i cugini del Milan e 21 e poi la coppia formata da Napoli e Fiorentina a quota 17. Milan e Roma in crisi, mentre in fondo alla classifica restano attualmente le neopromosse Venezia e Como.

Classsifica: Inter, Juventus, Torino e Udinese 7, Hellas Verona e Napoli 6, Empoli 5, Lazio, Parma e Genoa 4, Fiorentina, Atalanta e Lecce 3, Milan, Monza, Cagliari, Roma e Bologna 2, Venezia e Como 1.

Le partite in programma per la 4a giornata e dove vederle

Bologna-Como 14 settembre 15.00 Dazn Empoli-Juventus 14 settembre 18.00 Dazn Milan-Venezia 14 settembre 20.45 Dazn Sky Genoa-Roma 15 settembre 12.30 Dazn Atalanta-Fiorentina 15 settembre 15.00 Dazn Torino-Lecce 15 settembre 15.00 Dazn Cagliari-Napoli 15 settembre 18.00 Dazn Sky Monza-Inter 15 settembre 20.45 Dazn Parma-Udinese 16 settembre 18.30 Dazn Lazio-Verona 16 settembre 20:45 Dazn Sky

Le partite sono tutte in diretta su Dazn fai qui il tuo abbonamento

Le partite di oggi, sabato 14 settembre

Il Como di Cesc Fabregas va a far visita al Bologna di Vincenzo Italiano, in occasione del primo anticipo di questa quarta giornata di Serie A, in scena alle ore 15 . La sosta ha consentito a lariani ed emiliani di lavorare sulle cose che non hanno funzionato nelle prime tre uscite stagionali. Alla vigilia dell’esordio in Champions League, i rossoblù hanno bisogno di una vittoria per non perdere ulteriore terreno e iniziare definitivamente il loro cammino in campionato.

di Cesc Fabregas va a far visita al di Vincenzo Italiano, in occasione del primo anticipo di questa quarta giornata di Serie A, in scena alle . La sosta ha consentito a lariani ed emiliani di lavorare sulle cose che non hanno funzionato nelle prime tre uscite stagionali. Alla vigilia dell’esordio in Champions League, i rossoblù hanno bisogno di una vittoria per non perdere ulteriore terreno e iniziare definitivamente il loro cammino in campionato. Alle 18 , l’Empoli di Roberto D’Aversa lancia la sfida alla Juventus di Thiago Motta, che ha vinto in scioltezza contro Como e Verona, per poi non andare oltre lo 0-0 con la Roma di De Rossi. Spazio ai nuovi acquisti, con Koopmeiners e Douglas Luiz che scalpitano per una maglia da titolare al rientro dal national break. I toscani, finora imbattuti, proveranno a far valere il fattore campo.

, l’Empoli di Roberto D’Aversa lancia la sfida alla Juventus di Thiago Motta, che ha vinto in scioltezza contro Como e Verona, per poi non andare oltre lo 0-0 con la Roma di De Rossi. Spazio ai nuovi acquisti, con Koopmeiners e Douglas Luiz che scalpitano per una maglia da titolare al rientro dal national break. I toscani, finora imbattuti, proveranno a far valere il fattore campo. Alle 20.45, il Venezia cerca punti a San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca, chiamato a superare una crisi di prestazioni e risultati che ha già messo in discussione il manager portoghese. Gli arancioneroverdi, per il momento, pagano lo scotto del salto di categoria.

Le partite di domani, domenica 15 settembre

Lunch match a Marassi, alle 12.30 , con il Genoa di Alberto Gilardino che ospita la Roma di Daniele De Rossi, che potrebbe essere orfana di Dovbyk. Il Grifone, invece, deve riscattare il ko interno con l’Hellas Verona e ritrovare immediatamente i gol di Andrea Pinamonti.

, con il di Alberto Gilardino che ospita la di Daniele De Rossi, che potrebbe essere orfana di Dovbyk. Il Grifone, invece, deve riscattare il ko interno con l’Hellas Verona e ritrovare immediatamente i gol di Andrea Pinamonti. Alle 15 , vanno in scena in contemporanea Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce . Tre punti in tre partite per la viola di Raffaele Palladino, ancora alla ricerca della prima vittoria in stagione. Sponda bergamasca, l’undici di Gian Piero Gasperini vuole presentarsi nel migliore dei modi alle notti di Champions, dimenticando in tempi brevi il poker incassato a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

, vanno in scena in contemporanea e . Tre punti in tre partite per la viola di Raffaele Palladino, ancora alla ricerca della prima vittoria in stagione. Sponda bergamasca, l’undici di Gian Piero Gasperini vuole presentarsi nel migliore dei modi alle notti di Champions, dimenticando in tempi brevi il poker incassato a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Alle 18 , il Napoli di Antonio Conte approda a Cagliari per affrontare la compagine allenata da Davide Nicola, che si affiderà al grande ex Gianluca Gaetano. I partenopei, una volta riaccolti i nazionali, non sembrano avere intenzione di fermarsi. Lukaku è pronto, scalpita il tandem scozzese McTominay-Gilmour, a segno in Nations League.

, il di Antonio Conte approda a per affrontare la compagine allenata da Davide Nicola, che si affiderà al grande ex Gianluca Gaetano. I partenopei, una volta riaccolti i nazionali, non sembrano avere intenzione di fermarsi. Lukaku è pronto, scalpita il tandem scozzese McTominay-Gilmour, a segno in Nations League. Il programma domenicale va in archivio alle ore 20.45 con Monza-Inter, derby lombardo ricco di significati per Alessandro Nesta e Adriano Galliani. Simone Inzaghi vuole tenere il passo della Juve e non perdere la vetta della classifica, pur essendo alle porte della Super Champions League e del big match con il Manchester City di Guardiola, in calendario mercoledì alle ore 21. Brianzoli a caccia di una vittoria interna e di una chiara identità.

Le partite di lunedì 16 settembre

Lunedì di Serie A che mette subito di fronte Parma e Udinese , due liete sorprese di questo avvio di campionato. Calcio d’inizio previstoper le ore 18.30 al “Tardini”, con Pecchia che sfida Runjaic per dare continuità a quanto di buono fatto prima della sosta.

e , due liete sorprese di questo avvio di campionato. Calcio d’inizio previstoper le al “Tardini”, con Pecchia che sfida Runjaic per dare continuità a quanto di buono fatto prima della sosta. Chiude il quarto turno di campionato Lazio-Hellas Verona, con i biancocelesti di Marco Baroni reduci dal 2-2 con il Milan e da un solo punto conquistato nelle ultime due apparizioni. I gialloblù, dal canto loro, hanno battuto Napoli e Genoa, perdendo nel mezzo contro la Juventus di Thiago Motta. Fischio d’inizio alle 20.45 di lunedì 16 settembre.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

Se invece vuoi vedere tutto il campionato di Serie A 2024-25 in diretta tv e streaming sottoscrivi qui il tuo abbonamento a DAZN.