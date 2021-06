Serie A, Milan: l’attaccante arriverà ma solo ad una condizione

Il calciomercato estivo del Milan sta lentamente entrando nel vivo. Dopo la qualificazione alla prossima Champions League, Maldini e Massara stanno lavorando con fiducia per consegnare a Stefano Pioli una squadra all’altezza delle ambizioni societarie. Gli obiettivi a corto termine sono ormai chiari da tempo: i riscatti dei giocatori in prestito e un vice-Ibra.

Se fino a qualche settimana fa la situazione sembrava abbastanza rosea, soprattutto i riscatti di Tomori e Tonali stanno diventando molto più faticosi del previsto. Sul centrale difensivo del Chelsea l’accordo è ormai raggiunto sulla base dei 28 milioni di euro pattuiti a gennaio. Il Milan sperava in un piccolo sconto dai Blues, ma il secco no di Abramovich costringerà i rossoneri a sborsare una cifra non indifferente. Stiamo comunque parlando di un potenziale Top, e quindi i soldi verranno spesi sicuramente.

Diversa la situazione Tonali, ancora di proprietà del Brescia e con Cellino che chiede 15 milioni e il Milan che non vuole investire più di 10 milioni per il riscatto del 21enne mediano lombardo. La situazione è in costante divenire, e gli aggiornamenti sono ormai quotidiani.

Per quanto riguarda l’attaccante, anche qui l’obiettivo è stato individuato da mesi. Nella mente di Paolo Maldini è Olivier Giroud il vice-Ibra. Il centravanti francese del Chelsea, che poche settimane fa ha rinnovato con la squadra di Londra, secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe già trovato l’accordo con la società di Via Aldo Rossi per un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Le difficoltà sono, semmai, sul cartellino. Come riporta la Rosea, infatti, i rossoneri non sono disposti a spendere nulla per acquistare Giroud, e dunque il francese arriverà a Milanello solo gratis.

Il suo agente sta già lavorando ai fianchi del Chelsea, ma per la conclusione della trattativa bisognerà aspettare ancora un po’, forse addirittura dopo gli Europei.

OMNISPORT | 16-06-2021 10:37