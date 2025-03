Napoli-Fiorentina 2-1, pagelle: Lukaku e Raspadori da Paradiso, continua corsa all'Inter

Top e flop: Lukaku è il migliore in campo, bene anche Raspadori, Spinazzola e McTominay. Per la Viola De Gea croce e delizia, bene Gudmundsson

L’urlo sfrenato di Conte, la gioia di Lukaku che torna al gol dopo più di un mese, la felicità di Raspadori al terzo gol in 4 partite: il Napoli torna alla vittoria dopo 5 partite, batte 2-1 contro la Fiorentina e continua la corsa scudetto. Brillanti e scatenati gli uomini di Conte nel primo tempo, meno nel secondo: i partenopei producono almeno sei nitide occasioni gol (tra cui una traversa di Di Lorenzo) solo nei primi 45′ che terminano però con l’unica rete di Lukaku che, al 26′, fa tap-in dopo una ribattuta errata di De Gea su un tiro dalla distanza di McTominay.

La rete del raddoppio per il Napoli arriva al 60′, con Raspadori che si riscatta dopo alcuni errori sotto rete: Lukaku serve un assist perfetto tra le linee e pesca super-Jack in profondità che sfugge alle spalle di Pongracic e batte De Gea. La Viola chiude in crescendo ma non basta: Gudmundsson al 66′ trova una rete spettacolare con un tiro a giro di destro da fuori area e tiene in vita gli uomini di Palladino fino al 96′, quando Ndour in area spreca l’ultima possibile palla gol in un finale da thriller. Profondo rosso – come il colore di maglia – per la Viola che perde quattro gare nelle ultime cinque: 7° posto a quota 45 punti. Il Napoli, invece, torna a -1 dall’Inter e dà ‘Anema e core’ all’accesissimo scontro al vertice.

Napoli-Fiorentina, la chiave tattica

Napoli e Fiorentina in campo a specchio con il 3-5-2. Conte ripropone la coppia d’attacco composta da Lukaku e Raspadori, con McTominay che stringe i denti e completa il terzetto di centrocampo insieme a Lobotka e Gilmour. Sulle fasce ci saranno Politano da una parte e Spinazzola dall’altra, mentre la difesa a tre sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Tra i pali Meret.

Palladino ritrova dal 1’ Kean anche in campionato e lo schiera nel suo attacco a due insieme a Gudmundsson. Sulle fasce di centrocampo ci saranno Dodò e Parisi, mentre in zona centrale ecco Fagioli, Cataldi e Ndour. Davanti alla porta difesa da De Gea ci saranno Comuzzo, Marì e Ranieri.

La chiave tattica della gara è Romelu Lukaku: il bomber dei partenopei, grazie ai suoi movimenti offensivi, porta le marcature dei difensori avversari su di sé per liberare Raspadori e i laterali di centrocampo del Napoli che tendono ad inserirsi in area. Infatti, lo stesso Raspadori agisce da punta avanzata, rispetto a Lukaku, e non da seconda punta.

In fase di costruzione, il Napoli alza Di Lorenzo in posizione di laterale di centrocampo e all’occorrenza anche da centrocampista aggiunto per aumentare a 6 la linea sulla mediana.

Napoli-Fiorentina, curiosità: Astori omaggiato da De Laurentiis

A sette anni esatti dalla scomparsa di Davide Astori, il Napoli ha voluto omaggiare l’ex capitano della Viola. Prima dell’inizio di Napoli-Fiorentina e durante il cerimoniale, il presidente De Laurentiis ha dedicato un ricordo al difensore.

Un gesto sentito, molto apprezzato anche da parte di Antonio Conte che era legato al calciatore, convocato in Nazionale durante il biennio da commissario tecnico. Lo stesso vale per il preparatore dei portieri del Napoli, lo spagnolo Alejandro Rosalen Lopez, che ha lavorato con la Fiorentina dal 2013 al 2021 e che conosceva bene Davide.

Le pagelle del Napoli

Meret 6. Cresce nel finale di gara quando la pericolosità della Viola aumenta.

Cresce nel finale di gara quando la pericolosità della Viola aumenta. Di Lorenzo 6.5. Colpisce una traversa con un tiro al volo di destro da fuori area. Gioca prevalentemente da laterale destro di centrocampo. Si abbassa nella linea difensiva a tre solo in fase di non possesso.

Colpisce una traversa con un tiro al volo di destro da fuori area. Gioca prevalentemente da laterale destro di centrocampo. Si abbassa nella linea difensiva a tre solo in fase di non possesso. Rrahmani 6. Abile in marcatura stretta su Kean, non brilla ma gestisce bene la pressione avversaria.

Abile in marcatura stretta su Kean, non brilla ma gestisce bene la pressione avversaria. Buongiorno 6. Cala di intensità nel secondo tempo: non impedisce a Kean di servire un assist per Gudmundsson al 65′.

Cala di intensità nel secondo tempo: non impedisce a Kean di servire un assist per Gudmundsson al 65′. Politano 6. Nel secondo tempo si alza maggiormente e va a supporto di Lukaku sulla destra.

Nel secondo tempo si alza maggiormente e va a supporto di Lukaku sulla destra. Gilmour 6. Non illumina ma garantisce ulteriore apporto alla fase offensiva, abile a giocare basso in fase di non possesso.

Non illumina ma garantisce ulteriore apporto alla fase offensiva, abile a giocare basso in fase di non possesso. Lobotka 6. Amministra il centrocampo nonostante sia braccato dagli avversari. Cala di intensità nel secondo tempo e si fa sfuggire Gudmundsson al 65′ che accorcia le distanze.

Amministra il centrocampo nonostante sia braccato dagli avversari. Cala di intensità nel secondo tempo e si fa sfuggire Gudmundsson al 65′ che accorcia le distanze. McTominay 6.5. Da un tiro dalla distanza arriva la rete del vantaggio del Napoli, complice l’errore di De Gea.

Da un tiro dalla distanza arriva la rete del vantaggio del Napoli, complice l’errore di De Gea. Spinazzola 6.5. Nel primo tempo va vicino alla rete del raddoppio con un tiro di sinistro – da posizione ravvicinata – respinto da De Gea.

Nel primo tempo va vicino alla rete del raddoppio con un tiro di sinistro – da posizione ravvicinata – respinto da De Gea. Lukaku 7.5. Sblocca la gara: è abile a fare tap-in sull’errore di De Gea che perde il pallone dopo un tiro di McTominay. Perfetto nel liberare Raspadori ed aiutare i laterali di centrocampo del Napoli ad entrare in area. Assist per Raspadori al 60′.

Sblocca la gara: è abile a fare tap-in sull’errore di De Gea che perde il pallone dopo un tiro di McTominay. Perfetto nel liberare Raspadori ed aiutare i laterali di centrocampo del Napoli ad entrare in area. Assist per Raspadori al 60′. Raspadori 7. Si riscatta al 60′ con la rete valida per il raddoppio. Nel primo tempo va vicinissimo alla rete del vantaggio in apertura di gara: su cross di Di Lorenzo non riesce a dare potenza ad un tiro rasoterra. Poco dopo, De Gea è abile nella respinta di un tiro indirizzato sul primo palo.

I top e flop della Fiorentina

Gudmundsson 7. Segna la rete dell’1-2 con un gran tiro di destro, rasoterra a giro, da fuori area.

Segna la rete dell’1-2 con un gran tiro di destro, rasoterra a giro, da fuori area. Kean 6. Torna titolare dopo un infortunio alla testa, al 65′ è abile nel fornire un assist dal limite dell’area per Gudmundsson.

Torna titolare dopo un infortunio alla testa, al 65′ è abile nel fornire un assist dal limite dell’area per Gudmundsson. De Gea 5.5. Nonostante commetta una grossa ingenuità, sulla respinta di un tiro di McTominay poi ribattuto in rete da Lukaku, resta comunque abile a respingere vari tiri degli attaccanti del Napoli da posizione ravvicinata.

Nonostante commetta una grossa ingenuità, sulla respinta di un tiro di McTominay poi ribattuto in rete da Lukaku, resta comunque abile a respingere vari tiri degli attaccanti del Napoli da posizione ravvicinata. Pongracic 5. Perde completamente la marcatura su Raspadori che, al 60′, trova il raddoppio.

