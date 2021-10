Serie A, Napoli ringrazia Zielinski ma scoppia il caso Insigne

31-10-2021 20:06

Il Napoli trionfa contro la Salernitana grazie alla rete di Zielinski dopo un match complicato terminato con un espulso per parte. Partenopei primi in classifica aspettando Roma-Milan. Caso Insigne prima del match, con Spalletti che dichiara: “Lorenzo in panchina? Si tratta di discorsi interni fra noi, di situazioni da gestire”. Inizialmente si parlava di problemi gastrici.

Salernitana-Napoli, primo tempo poco vivace

Primo tempo povero di emozioni. Parte forte il Napoli, che al 7′ va vicino al vantaggio: Su un cross di Di Lorenzo sporcato da Strandberg, Zielinski spara alto da buonissima posizione. Gli azzurri gestiscono la partita, la Salernitana cerca di rendersi pericolosa in contropiede affidandosi alla classe di Ribery, ma il francese viene contrastato bene dalla difesa avversaria. Il Napoli spinge ma non riesce a fare male, chiudendo il primo tempo con più del 70% del possesso palla ma senza mai centrare lo specchio della porta. Solo un tiro parato da Ospina.

Salernitana-Napoli, Zielinki sblocca il match

All’inizio del secondo tempo le squadre si allungano fin da subito, la partita è viva grazie a ribaltamenti continui ma le occasioni da gol continuano a mancare. Spalletti prova a cambiare marcia inserendo Petagna ed Elmas al posto di Mertens e Lozano. E il match cambia subito, così come il risultato. Al 61′ il Napoli passa in vantaggio con Zielinski: Petagna colpisce la traversa con uno stacco di testa, l’azione prosegue e il cross di Mario Rui termina sui piedi del polacco che batte Belec.

Salernitana-Napoli, un espulso per parte

Al 70′, la partita cambia ancora con la Salernitana che resta in dieci uomini: brutto intervento di Kastanos su Anguissa, il var aiuta Fabbri a cambiare il colore del cartellino. La superiorità numerica per gli azzurri però dura poco, al 77′ Ribery pesca bene Nwanko che viene abbattuto da Koulibaly: fallo da ultimo uomo, anche il senegalese sotto la doccia in anticipo. Dalla punizione al limite dell’area, Di Lorenzo sulla linea respinge il tiro di Ribery con Ospina probabilmente battuto.

La partita torna viva. Strandberg di testa impensierisce Ospina, ma lo stacco è centrale e l’estremo difensore azzurro blocca con serenità. Elmas e Fabian Ruiz dalla distanza provano a chiudere il match, ma Belec si fa trovare pronto. La Salernitana ci prova fino alla fine e l’occasione ghiotta capita a Gagliolo che però spara alto da buona posizione allo scadere. Trionfa così il Napoli 0-1, partenopei ancora imbattuti e primi in classifica.

