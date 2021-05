Serie A, Napoli-Udinese: le probabili formazioni

L’ennesima sconfitta della Juventus ha addolcito ulteriormente il finale di campionato del Napoli. Gli uomini di mister Gattuso però, sono chiamati a tenere ancora molto alta la concentrazione nonostante l’attuale vantaggio sui bianconeri sia in termini di punti in classifica (70 contro 69) sia di differenza reti (+39 contro +33).

Anche il calendario sulla carta sorride agli azzurri, che questa sera alle 20.45 cercheranno di continuare la propria cavalcata Champions battendo tra le mura amiche un’Udinese virtualmente già salva.

Per mister Gattuso, si affolla l’infermeria: l’ultimo ingresso è quello di Mertens, che a causa degli ennesimi guai a una caviglia (un incubo per il belga in stagione) va a fare compagnia a Koulibaly, Lobotka, Ghoulam e Maksimovic. Nonostante gli impegni ravvicinati c’è quindi poca scelta per il tecnico campano.

Gotti invece dovrà fare a meno di Becao che ha raggiunto ai box Jajalo, Pussetto, Deulofeu, Nestorovski e Braaf.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, M. Rui; F. Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso

Udinese (3-5-1-1) : Musso; De Maio, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Forestieri, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All.: Gotti

OMNISPORT | 11-05-2021 09:26