Serie A, Napoli-Venezia: le probabili formazioni

Inizierà domani sera al Maradona contro il Venezia il campionato del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, senza Demme, Ghoulam e Mertens (infortunati), scenderanno in campo con un undici consolidato dove l’unico dubbio è la presenza o meno di Fabian Ruiz (in ballottaggio con Elmas). Davanti dunque spazio a Politano, Insigne e Osimhen, con Lozano (problema all’occhio) recuperato e in panchina.

Più problemi di Spalletti nel trovare i propri titolari li avrà Zanetti. Privo di Mazzocchi, Modolo, Vacca e Aramu (squalificati) come anche di Lezzerini e Crnigoj (infortunati), il tecnico dei lagunari dovrebbe dar spazio a Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e Schnegg in difesa, al trio composto da Fiordilino, Heymans e Peretz in mediana e a Forte in attacco.

Da valutare invece la presenza di Sigurdsson, Okereke e Johnsen: uno dei tre sarà escluso dalla formazione iniziale.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Venezia (4-3-2-1): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Heymans, Peretz; Johnsen, Sigurdsson; Forte.

OMNISPORT | 21-08-2021 10:51