Le partite di oggi: Serie A, 9a giornata. Dove vedere Verona-Napoli, Torino-Inter e Sassuolo-Lazio

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

21-10-2023 08:00

Dopo la sosta per le Nazionali e i vari scossoni in merito al caso calcioscommesse, la Serie A si appresta a tornare in campo. Oggi, sabato 21 ottobre, inizia ufficialmente il nono turno della massima Serie con le prime tre sfide che fanno da preludio a una giornata ricca. Si parte con la prima gara che sarà tra Verona e Napoli; a seguire, alle ore 18, ci sarà Torino-Inter e, per concludere, il match alle 20:45 tra Sassuolo e Lazio.

Tra le sfide in programma domenica, invece, cresce l’attesa per il big match serale a San Siro tra Milan e Juventus. Invece, lunedì 23 ottobre, chiuderanno il turno i posticipi tra Udinese e Lecce, alle 18:30, e Fiorentina-Empoli alle 20:45.

La situazione in classifica prima della 9a giornata

Questa è la situazione in classifica prima della 9a giornata del campionato di Serie A: Milan 21; Inter 19; Juventus e Fiorentina 17; Napoli 14; Atalanta 13; Monza, Frosinone e Lecce 12; Roma e Bologna 11; Sassuolo e Lazio 10; Torino 9; Genoa e Verona 8; Udinese 5; Empoli 4; Salernitana 3; Cagliari 2.

Le partite in programma per la 9a giornata e dove vederle

Verona-Napoli 21 ottobre 15:00 Dazn Torino-Inter 21 ottobre 18:00 Dazn Sassuolo-Lazio 21 ottobre 20:45 Dazn Sky Roma-Monza 22 ottobre 12:30 Dazn Sky Bologna-Frosinone 22 ottobre 15:00 Dazn Salernitana-Cagliari 22 ottobre 15:00 Dazn Atalanta-Genoa 22 ottobre 15:00 Dazn Milan-Juventus 22 ottobre 20:45 Dazn Udinese-Lecce 23 ottobre 18:30 Dazn Fiorentina-Empoli 23 ottobre 20:45 Dazn Sky

Le partite di oggi sabato 21 ottobre

Alle 15 c’è Verona-Napoli . La prima sfida della 9a giornata si giocherà al Bentegodi : i padroni di casa hanno vinto solo una volta in dodici gare contro i partenopei e risale a gennaio 2021. I gialloblù sono a secco di vittorie da sei giornate, mentre la squadra di Garcia , che dovrà fare a meno di Osimhen , è reduce dal ko esterno contro la Fiorentina .

. La prima sfida della 9a giornata si giocherà al : i padroni di casa hanno vinto solo una volta in dodici gare contro i partenopei e risale a gennaio 2021. I gialloblù sono a secco di vittorie da sei giornate, mentre la squadra di , che dovrà fare a meno di , è reduce dal ko esterno contro la . Alle 18 c’è Torino-Inter. I padroni di casa non vincono tra le mura amiche dallo scorso 3 settembre, in occasione della sfida contro il Genoa e vanno a caccia dei tre punti che mancano da un mese. Sponda ospite, i nerazzurri dovranno tornare al successo per continuare il duello al primo posto con il Milan: nell’ultima giornata, Lautaro e compagni hanno maturato un pareggio contro il Bologna (2-2). Simone Inzaghi, inoltre, dovrà rinunciare a Cuadrado.

I padroni di casa non vincono tra le mura amiche dallo scorso 3 settembre, in occasione della sfida contro il Genoa e vanno a caccia dei tre punti che mancano da un mese. Sponda ospite, i nerazzurri dovranno tornare al successo per continuare il duello al primo posto con il Milan: nell’ultima giornata, Lautaro e compagni hanno maturato un pareggio contro il Bologna (2-2). Simone Inzaghi, inoltre, dovrà rinunciare a Cuadrado. Alle 20:45 c’è Sassuolo-Lazio. Al Mapei Stadium andrà in scena il 22esimo atto tra le due squadre nella loro storia. Da una parte, i neroverdi arrivano alla sfida dopo il pareggio esterno con il Lecce, dall’altra parte la squadra di Sarri si è imposta per 3-2 contro l’Atalanta di Gasperini.

Le partite di domenica 22 ottobre

Alle 12:30 c’è Roma-Monza. La squadra di Mourinho scenderà sul prato dell’Olimpico per il lunch-match della 9a giornata. Dopo la vittoria esterna contro il Cagliari, i giallorossi ospiteranno i brianzoli, che non perdono dallo scorso 2 novembre in occasione del match contro l’Atalanta. Per i biancorossi, l’imperativo è non interrompere la striscia di cinque risultati utili consecutivi.

La squadra di scenderà sul prato dell’Olimpico per il lunch-match della 9a giornata. Dopo la vittoria esterna contro il Cagliari, i giallorossi ospiteranno i brianzoli, che non perdono dallo scorso 2 novembre in occasione del match contro l’Atalanta. Per i biancorossi, l’imperativo è non interrompere la striscia di cinque risultati utili consecutivi. Alle 15 scenderanno in campo Bologna-Frosinone e Salernitana-Cagliari. Si attende una sfida equilibrata tra i rossoblù e la squadra di Di Francesco , con entrambe le squadre a caccia di punti utili per recuperare qualche posizione. In contemporanea, giocheranno la penultima contro l’ultima, entrambe ancora a secco di vittorie dall’inizio del campionato. I granata tenteranno di cavalcare l’entusiasmo dell’esordio in panchina di Filippo Inzaghi.

e Si attende una sfida equilibrata tra i rossoblù e la squadra di , con entrambe le squadre a caccia di punti utili per recuperare qualche posizione. In contemporanea, giocheranno la penultima contro l’ultima, entrambe ancora a secco di vittorie dall’inizio del campionato. I granata tenteranno di cavalcare l’entusiasmo dell’esordio in panchina di Filippo Inzaghi. Alle 18 c’è Atalanta-Genoa. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: la formazione di Gasperini arriva alla nona giornata dopo il ko sul campo della Lazio per 3-2. Sponda ospite, invece, la squadra di Gilardino nell’ultima sfida disputata è uscita sconfitta da San Siro contro il Milan per effetto del gol di Pulisic.

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: la formazione di arriva alla nona giornata dopo il ko sul campo della Lazio per 3-2. Sponda ospite, invece, la squadra di nell’ultima sfida disputata è uscita sconfitta da San Siro contro il Milan per effetto del gol di Pulisic. Alle 20:45 c’è Milan-Juventus. Cresce l’attesa per il big-match della giornata. Importanti assenze in casa rossonera, con Maignan squalificato e Sportiello infortunato: in porta andrà Mirante. Out Theo Hernandez, anche lui per squalifica. Krunic recuperato per la panchina, da valutare Loftus-Cheek. Per i bianconeri, dubbi in attacco per Chiesa: tra gli assenti, figurano di sicuro Fagioli squalificato per calcioscommesse e Pogba per doping.

Le partite di lunedì 23 ottobre

Alle 18:30 c’è Udinese-Lecce. Il primo posticipo del lunedì è tra i bianconeri e i pugliesi. I padroni di casa ancora non hanno conquistato una vittoria in questo campionato, mentre gli ospiti vogliono dare continuità ai buoni risultati conquistati finora: per il Lecce, dodici punti in classifica, frutto di tre successi, altrettanti pareggi e due sconfitte.

Il primo posticipo del lunedì è tra i bianconeri e i pugliesi. I padroni di casa ancora non hanno conquistato una vittoria in questo campionato, mentre gli ospiti vogliono dare continuità ai buoni risultati conquistati finora: per il Lecce, dodici punti in classifica, frutto di tre successi, altrettanti pareggi e due sconfitte. Alle 20:45 c’è Fiorentina-Empoli. La sfida tra gli uomini di Italiano e la formazione di Andreazzoli chiuderanno la nona giornata di Serie A. Ottimo avvio di stagione per i padroni di casa, che hanno conquistato risultati positivi sia in campionato, sia in Conference League. Situazione opposta per l’Empoli, con soli 4 punti all’attivo in classifica, per un bilancio complessivo di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte.

