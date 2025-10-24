Dopo gli impegni in Champions, Europa e Conference, l'attenzione si sposta nuovamente sulla serie A: tutto il programma completo dell'ottava giornata

Archiviate le emozioni europee, è tempo di tornare a concentrarsi sulla Serie A. L’ottava giornata si preannuncia ricca di spunti e match di grande fascino: riflettori puntati sulla sfida d’alta quota al Maradona tra Napoli e Inter. Il weekend proseguirà con il Derby dell’Appennino al Franchi, dove la Fiorentina ospiterà il Bologna, e si concluderà con la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus.

La classifica prima dell’8a giornata

Classifica: Milan 16, Inter 15, Napoli 15, Roma 15, Bologna 13, Como 12, Juventus 12, Atalanta 11, Sassuolo 10, Cremonese 10, Udinese 9, Lazio 8, Cagliari 8, Torino 8, Parma 6, Lecce 6, Verona 4, Fiorentina 3, Genoa 3, Pisa 3.

Serie A, il programma dell’8a giornata

Milan-Pisa 24 ottobre 20:45 DAZN/Sky Parma-Como 25 ottobre 15:00 DAZN Udinese-Lecce 25 ottobre 15:00 DAZN Napoli-Inter 25 ottobre 18:00 DAZN Cremonese-Atalanta 25 ottobre 20:45 DAZN/Sky Torino-Genoa 26 ottobre 12:30 DAZN Sassuolo-Roma 26 ottobre 15:00 DAZN Verona-Cagliari 26 ottobre 15:00 DAZN Fiorentina-Bologna 26 ottobre 18:00 DAZN/Sky Lazio-Juventus 26 ottobre 20:45 DAZN

La partita di oggi, venerdì 24 ottobre

Si apre al Meazza l’ottava giornata di Serie A con Milan-Pisa. I rossoneri comandano attualmente la classifica, a +1 dal terzetto composto da Inter, Napoli e Roma: nell’ultimo turno, la squadra di Allegri ha mandato ko la Fiorentina. Sponda ospite, la squadra di Gilardino è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato: finora sono solo tre i punti conquistati, frutto dei pareggi contro Atalanta, Fiorentina e Verona.

Le partite di domani, sabato 25 ottobre

Sfida al Tardini tra Parma e Como . La squadra di Cuesta è reduce dal pari a reti inviolate contro il Genoa ed è alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. La formazione di Fabregas , invece, arriva con il morale alto dopo il successo contro la Juve di Tudor e punta a dare continuità al momento positivo per restare agganciata alla zona Europa. Partita dal sapore speciala per Patrick Cutrone, ex della sfida.

e . La squadra di è reduce dal pari a reti inviolate contro il Genoa ed è alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. La formazione di , invece, arriva con il morale alto dopo il successo contro la Juve di Tudor e punta a dare continuità al momento positivo per restare agganciata alla zona Europa. Partita dal sapore speciala per ex della sfida. L’Udinese ospita al Bluenergy Stadium il Lecce. Per entrambe le formazioni è importante conquistare punti pesanti in vista della corsa salvezza. Nell’ultimo turno, la squadra di Runjaic non è andata oltre l’1-1 contro la Cremonese, con il ritorno al gol di Zaniolo e va a caccia di una vittoria che manca da quattro turno. I salentini, invece, si presentano alla sfida reduci da un filotto di tre risultati utili consecutivi, tra cui il successo contro il Parma.

Sfida d'alta classifica al Maradona: il Napoli ospita l'Inter. Dopo gli impegni in Champions, entrambe le squadre, appaiate a quota 15 punti in classifica, si rituffano in campionato con fame di vittoria. Gli azzurri cercano riscatto dopo il pesante ko contro il PSV (6-2) proprio nella competizione europea e la sconfitta contro il Torino nell'ultimo turno di Serie A. Momento diametralmente opposto per la squadra di Chivu, reduce dal successo europeo contro l'USG e forte di una striscia di quattro successi consecutivi in Serie A.

Il sabato di Serie A si chiude allo Zini, dove la Cremonese ospita l'Atalanta. I padroni di casa cercano una vittoria contro i bergamaschi che manda dalla stagione 93/94, ma dall'altra parte, la squadra di Juric, reduce da quattro pareggi consecutivi tra Champions e Serie A, non può permettersi passi falsi.

Le partite di domenica 26 ottobre

Lunch match all’Olimpico Grande Torino, dove la squadra di Baroni ospita il Genoa. I granata vogliono dare continuità al pareggio maturato contro la Lazio e il successo conquistato contro il Napoli. Complicata la situazione in casa Genoa, penultimo in classifica e reduce dal pari contro il Parma, dove il rigore sbagliato da Cornet in pieno recupero ha negato a Vieira la gioia del primo successo in Serie A.

Al Mapei, il Sassuolo ospita la Roma. La squadra di Gasperini, reduce da due ko di fila in Europa League, l'ultima contro il Plzen, vuole dare continuità al buon lavoro svolto finora in campionato. Infatti, i giallorossi sono nelle zone alte della classifica, a quota 15 punti con Napoli e Inter e a -1 dal Milan. L'obiettivo è tornare subito al successo dopo il doppio passo falso: quello europeo e quello interno contro i nerazzurri di Chivu nell'ultimo turno di campionato. Dall'altra parte, la squadra di Grosso attraversa un momento di crescita dopo un avvio complicato.

Al Bentegodi si affronteranno Verona e Cagliari. I padroni di casa hanno necessità di risalire la classifica: solo quattro punti conquistati finora e solo un gol segnato in tre gare davanti al proprio pubblico. Fame di riscatto per i sardi, reduci dal ko interno contro il Bologna e a caccia di una vittoria che manca da tre turni.

Derby dell'Appennino al Franchi. La Fiorentina di Pioli attraversa un momento difficile: ancora a secco di vittorie in Serie A e con soli tre punti raccolti nelle prime sette giornate, i viola sono chiamati a una svolta immediata per risollevare una classifica preoccupante. Dall'altra parte, il Bologna conferma le ambizioni europee di questa stagione e vuole dare continuità al periodo positivo. Gli emiliani, però, dovranno fare a meno del proprio tecnico Vincenzo Italiano, costretto al forfait dopo il ricovero in ospedale per polmonite.

Sfida tra doppi ex nella sfida che chiuderà l'ottava giornata di Serie A: la Lazio di Sarri affronta la Juventus di Tudor all'Olimpico. I biancocelesti, alle prese con diversi problemi fisici e un'infermeria ancora piena, vogliono tornare a correre per avvicinarsi alla zona Europa e ritrovare continuità di risultati. Dall'altra parte, i bianconeri vivono un momento complicato: nessuna vittoria nelle ultime quattro giornate di campionato, reduci dal ko con il Como in Serie A e dalla sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Per Tudor e i suoi, l'obiettivo è invertire la rotta e rilanciare la corsa verso le posizioni di vertice.

