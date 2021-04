Serie A, Parma-Crotone: le probabili formazioni

Il sabato prevede nell’anticipo delle 18:00 lo scontro tra le ultime due della classifica con Parma-Crotone che sono costrette al successo e devono giocarsi le ultime carte per riuscire a raggiungere una difficilissima salvezza. I ducali sono leggermente avanti in classifica rispetto ai pitagorici ma il distacco rispetto alla quartultima è ampio per entrambe, rispettivamente 11 e 16 punti.

Quindi con sole sei partite ancora da disputare – e 18 punti a disposizione – le loro speranze di rimanere in Serie A, sono risicatissime.

Tanti assenti per D’Aversa che deve fare i conti con gli infortunati Inglese, Zirkzee, Nicolussi Caviglia, Gagliolo, Conti, Iacoponi, Cyprien e Kucka. Cosmi invece dovrà fare a meno dei soli Benali e Marrone infortunati.

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3) : Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Crotone (3-4-1-2) : Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Zanellato, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi

OMNISPORT | 23-04-2021 09:42