Serie A, Parma-Genoa: probabili formazioni

Si apre questa sera la 28a giornata di Serie A con l’anticipo tra Parma e Genoa.

Nell’ultimo turno è tornato il sole in Emilia Romagna con il successo dei ducali – un pò a sorpresa – sulla Roma che li rilancia nella lotta salvezza, i liguri invece si sono inceppati con quattro pari e due ko nelle ultime sei gare, dopo l’exploit iniziale culminato con il ritorno in panchina di Ballardini.

Tra le fila ducali, D’Aversa dovrà fare a meno di Gervinho, Iacoponi, Inglese, Nicolussi Caviglia, Sprocati e Valenti. Dunque, la formazione ducale sarà molto simile a quella vista contro la Roma.

Tra le fila del Genoa, infermeria quasi svuotata con il solo Pellegrini ancora ai box e Cassata in dubbio. Dunque, per mister Ballardini C’è ancora qualche dubbio da sciogliere e qualche ballottaggio in quasi tutte le zone del campo.

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellé, Mihaila. All. D’Aversa

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

OMNISPORT | 19-03-2021 09:07