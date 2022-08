Serie A, partite della 3a giornata: quando si giocano, gli orari e dove vederle in tv

26-08-2022 13:37

Il programma della 3a giornata del campionato di calcio di Serie A presenta partite molto importanti per le zone alte della classifica. Ci sono big match come Lazio-Inter, Juve-Roma e Napoli-Fiorentina che avranno sicuramente pesanti ripercussioni nella corsa scudetto, anche se siamo solo alla terza di andata. Occhi puntati quindi sul match di Roma che si gioca venerdì 26 alle 20.45. Alle 18.30 di sabato 27 invece la partitissima di Torino tra Juve e Roma. Alle 20.45 di sabato in campo il Milan contro il Bologna in una partita non facilissima ma non certo un big match. Mentre il terzo big match Fiorentina-Napoli si gioca domenica 28 agosto alle 20.45.

Ci sono però anche altre partite molto interessanti per chiarire meglio la zona medio-bassa della classifica. Venerdì 26 agosto alle 18.30 c’è Monza-Udinese con i brianzoli a caccia dei primi tre punti della loro storia nel massimo campionato. Udinese ancora senza vittorie e non apparsa sin qui particolarmente spumeggiante.

Sempre per la zona medio-bassa c’è Cremonese-Toro: due squadre che hanno fatto vedere cose discrete nelle prime due giornate e possono capire meglio a cosa possono ambire. La partita si gioca alle 18.30 di sabato 27 agosto. Lo stesso giorno ma alle 20.45 altra sfida interessante Spezia-Sassuolo con tanti giocatori coinvolti in amarcord. La prima del Sassuolo senza Raspadori non può che destare curiosità.

Sempre a proposito di zona medio-bassa programma nutritissimo domenica 28. Alle 18.30 il derby padano Verona-Atalanta che promette tensione dentro e fuori il campo e Salernitana-Samp, due squadre che stanno vivendo stati d’animo opposti ma che vengono da due pareggi scacciacrisi. Infine punti pesanti in chiave salvezza in Lecce-Empoli che chiude la giornata alle 20.45.

Monza–Udinese 26-ago 18.30 DAZN Lazio–Inter 26-ago 20.45 DAZN Juventus–Roma 27-ago 18.30 DAZN Cremonese–Torino 27-ago 18.30 DAZN SKY Spezia–Sassuolo 27-ago 20.45 DAZN Milan–Bologna 27-ago 20.45 DAZN SKY Verona–Atalanta 28-ago 18.30 DAZN Salernitana–Sampdoria 28-ago 18.30 DAZN SKY Lecce–Empoli 28-ago 20.45 DAZN Fiorentina–Napoli 28-ago 20.45 DAZN

