Serie A, Roma: molto vicino il prestito di Maitland-Niles

26-12-2021 19:16

La Roma sta iniziando a lavorare sul mercato per accontentare il proprio tecnico José Mourinho, che già da tempo chiede rinforzi in specifiche zone del campo. Se le priorità sono un terzino destro e un centrocampista, Thiago Pinto sembra invece vicino a chiudere per un giocatore prettamente offensivo come Ainsley Maitland Niles, esterno dell’Arsenal di Arteta.

Maitland Niles, che può fare sia l’esterno in un centrocampo a cinque sia l’ala offensiva in un tridente, dovrebbe arrivare presto a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto ancora da definire.

OMNISPORT