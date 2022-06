Serie A, Roma: prove d'intesa Juve-Zaniolo

25-06-2022 14:26

La Juventus non molla Zaniolo come sostituto di Paulo Dybala, anche se la sensazione è che sarà una trattativa davvero molto lunga e difficile. Comunque, dopo l’incontro di giovedì, Juve e Roma stanno tentando di trovare un principio di accordo che possa soddisfare tutti.

In caso di mancato rinnovo infatti, questa sarà l’ultima estate per vendere Zaniolo al suo reale prezzo. In scadenza nel 2024, se si andrà al prossimo anno il costo del suo cartellino sarà notevolmente inferiore.

Al momento i bianconeri puntano a un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. In alternativa, la Juve si sarebbe anche offerta di inserire delle contropartite tecniche, come Arthur o McKennie, soluzione però rifiutata dai giallorossi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE