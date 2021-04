Serie A, Sassuolo-Fiorentina: le probabili formazioni

Alle ore 18 di sabato 17 aprile il calcio d’inizio tra Sassuolo e Fiorentina al ‘Mapei Stadium’. I padroni di casa sono a caccia di continuità dopo un mese vissuto su un’altalena di risultati: due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare. Dall’altra parte la Fiorentina, protagonista sin qui di un campionato senza pace e con una classifica ancora deficitaria, nonostante i punti di vantaggio sulla zona rossa siano otto.

Il Sassuolo ha visto svuotarsi l’infermeria negli ultimi giorni, ma mister De Zerbi ha ancora diverse indisponibilità a partire da Ayhan, positivo al Coronavirus. La sfortuna ha colpito poi il reparto offensivo, con tre titolari out per il match con la Fiorentina: Caputo, Berardi e Defrel. I tre vorrebbero stringere i denti, ma per ora non sono da considerare.

La Fiorentina si avvicina al match con la rosa quasi al completo eccezion fatta per Kokorin (lesione muscolare) e Igor (problema fisico). Mister Iachini può quindi schierare la formazione migliore, ripartendo dal suo classico 3-5-2.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Djuricic, Boga, Lopez; Raspadori. All. De Zerbi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

