Serie A, Spezia-Napoli: le probabili formazioni

Spezia-Napoli aprirà la 35a giornata di serie A alle ore 15.00, insieme a Udinese-Bologna. Gli spezzini devono ancora raggiungere l’obiettivo salvezza anche se hanno un leggero vantaggio da gestire rispetto agli avversari. I partenopei invece sono in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e devono obbligatoriamente vincere e sfruttare gli scontri diretti altrui per contare solamente sulle proprie forze.

Per Italiano saranno indisponibili lo squalificato Nzola e l’infortunato Mattiello: il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Piccoli – anche se Galabinov spera di giocare dal primo minuto – in mezzo con Gyasi e Verde ai suoi lati.

Gattuso deve rinunciare invece agli infortunati Koulibaly, Ospina, Lobotka e Ghoulam, mentre Maksimovic è positivo al Covid.

PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Verde. All. Italiano

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

OMNISPORT | 07-05-2021 09:28