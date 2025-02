Udinese-Empoli 3-0 pagelle: Ekkelenkamp non si ferma più, doppietta da record, Thauvin scatenato. Rimandato Cacace

Top e flop: super Ekkelenkamp che si conferma in un momento di grazia. Bene anche Thauvin ed Atta. Male Cacace ed Henderson per i toscani

Ekkelenkamp ancora scatenato. Il momento d’oro del centrocampista olandese continua: dopo la rete segnata al Maradona, arriva anche una doppietta in casa che aiuta l’Udinese a stendere l’Empoli con un secco 3-0. Fa quasi tutto l’esterno destro di Runjaic che resta la sorpresa della stagione: apre la gara al 19′ con una deviazione vincente, su un tiro da fuori area di Atta, e raddoppia al 65′ con un tap-in, nato dopo la respinta di Silvestri su un tiro di Lucca da posizione ravvicinata. Chiudono in crescendo i bianconeri con Thauvin che segna anche la rete del 3-0 al 90′ con un’incornata vincente; non trova fortuna Lucca che si divora due palle gol e colpisce un palo. Male, invece, i toscani che si arrendono troppo facilmente senza mai tentare di riacciuffare il pareggio: continua il trend super negativo della squadra di D’Aversa che raggiunge 8 sconfitte nelle ultime 10 gare.

L’Udinese consolida il 10° posto, momentaneamente a -1 dalla Roma, a quota 33 punti. L’Empoli, invece, non sa più vincere e sprofonda ad un passo dall’Inferno: 17° posto a quota 21 punti in Serie A.

Udinese-Empoli, la chiave tattica della gara

Udinese in campo con il 4-4-2. Runjaic non avrà a disposizione solamente i 2 lungo-degenti Okoye e Tourè. 3 i diffidati tra le fila dell’Udinese: Giannetti, Ehizibue e Kamara.

Lunghissima, invece, la lista indisponibili dell’Empoli (schierata in campo con il 3-4-2-1) che deve rinunciare per problemi fisici a Ismajli, Viti, Ebuehi, Haas, Fazzini, Solbakken, Anjorin, Sazonov e Pellegri. Squalificato per 2 giornate Marianucci nel corso della sfida contro il Milan. Cacace e Gyasi sono diffidati.

L’Udinese attende la costruzione del gioco dell’Empoli e, per impedire sulla trequarti il fraseggio agli avversari, resta compatto per vie centrali. L’Empoli, invece, tenta di far aprire la difesa bianconera con il gioco sugli esterni ma senza effetto alcuno.

Udinese-Empoli, curiosità: Ekkelenkamp terza rete consecutiva

Di gol brutti non sa che farsene Jurgen Ekkelenkamp. Dopo aver segnato un eurogol contro il Napoli, domenica scorsa al Maradona nel posticipo di Serie A, l’esterno sinistro conferma il trend positivo con una doppietta contro l’Empoli. Infatti, il gol arriva al 19′ con una deviazione del centrocampista da pochi metri di distanza dalla porta, abile nel deviare alle spalle di Silvestri un pallone calciato da fuori area dal compagno di reparto Atta.

Segna un’altra rete decisiva al 64′ sfruttando un errore di marcatura di Henderson che gli lascia spazio per calciare sotto porta e battere Silvestri.

I top e flop dell’Udinese

Ekkelenkamp 8. Doppietta. Sblocca la gara con un anticipo mozzafiato su Cacace: su un tiro da fuori area di Atta al 19′ (destinato ad uscire), devìa la palla in rete con una zampata decisiva da posizione ravvicinata. Al 64′ brucia in area Henderson e trova la rete del raddoppio da posizione ravvicinata.

Thauvin 7. Scatenato sul fronte offensivo, abile nei dribbling e nell'andare in profondità. Trova la gioia nel finale di gara, al 90′ con una rete segnata che vale il 3-0.

Atta 6.5. Assist indiretto per il centrocampista olandese al 19′ quando, con un tiro destinato ad uscire, fa nascere la deviazione vincente per l'1-0.

Payero 6.5. Un cross al 90′ si trasforma in assist per Thauvin che realizza la rete del 3-0 con un'incornata vincente.

Lucca 5.5. Si divora l'occasione del raddoppio al 58′ quando dal centro dell'area di rigore scheggia il palo esterno. Al 65′ da un tiro in area nasce il raddoppio dei bianconeri con il tap-in vincente del centrocampista olandese.

I top e flop dell’Empoli

De Sciglio 6.5. Salva in modo incredibile, a porta vuota e con una scivolata, un tiro a botta sicura di Thauvin al 49′.

Henderson 5.5. Sul raddoppio di Ekkelenkamp al 64′ perde completamente la marcatura in area sull'avversario.

Cacace 5. Non brilla in fase difensiva. Al 19′ si fa anticipare da Ekkelenkamp che segna la rete del vantaggio.

