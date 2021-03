Serie A, ufficializzata dalla Lega la data di Juventus-Napoli

Habemus data: la Lega Calcio nella mattinata del 3 marzo ha infatti ufficializzato la data del match tra Juventus e Napoli.

La gara, all’Allianz Stadium, si giocherà mercoledì 17 marzo alle 18.45 e non in tarda serata in presenza delle partite di Champions League con cui non può esserci contemporaneità.

Il giorno era stato individuato da tempo ed è diventato certezza dopo l’eliminazione degli azzurri dall’Europa League ma mancava la ratifica ufficiale del match saltato il 4 ottobre a causa delle disposizioni dell’Asl che non avevano permesso al Napoli di viaggiare alla volta di Torino.

La Juve affronterà la gara otto giorni dopo il ritorno di Champions League con il Porto (prevista per il 9 marzo): nella settimana ci sarà anche il Cagliari, il 14 e poi il 21 in casa con il Benevento.

Tosto anche il calendario del Napoli che il 14 avrà la sfida contro il Milan alle 20.45 e poi il 21 sempre in fascia serale la sfida alla Roma, che rappresenta uno scontro diretto per un posto in Europa.

Napoli e Juve quest’anno si sono comunque già affrontate, nel ritorno di Campionato il 13 febbraio con la vittoria per 1 a 0 per i partenopei e poi nella Supercoppa il 20 gennaio con il successo per i bianconeri per 2 reti a 0.

Come successo ieri per Lazio – Torino (anche se da tempo erano state annunciate le diverse positività) a ottobre la squadra di Gattuso aveva avuto una serie di positività dopo il match contro il Genoa. L’Asl aveva prescritto l’isolamento fiduciario e divieto di viaggio alla volta dello Stadium.

I bianconeri si erano presentati allo Stadium (come appunto ieri, 2 marzo, la Lazio) comunque e poi il giudice sportivo aveva deciso per il 3 a 0 a tavolino. La decisione a dicembre era stata ribaltata dal Collegio di Garanzia del Coni che ha accolto il ricorso del Napoli e ha annullato i precedenti provvedimenti.

OMNISPORT | 03-03-2021 12:29