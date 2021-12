Serie B, 16° giornata: vincono Benevento, Lecce e Spal

04-12-2021 18:33

Nella giornata di oggi si sono giocate ben cinque gare della 16° giornata di Serie B, con alcuni risultati davvero interessanti. Il Lecce sempre più primo in classifica batte 2-0 in casa la Reggina grazie alle reti di Gargiulo e Majer. Vince anche il Benevento, che con 28 punti è quarto ma mantiene la scia ed è li coi primi. Per le streghe un ben 2-1 col Pordenone firmato Elia e Di Serio (di Butic la rete ospite).

Il Cosenza cade in casa 2-0 contro la Cremonese. Decisivi i gol di Strizzolo nel primo tempo e di Valeri nel secondo. Successo importantissimo in trasferta della Spal, che batte 2-1 il Crotone con Melchiorri e Mancosu. L’unico pareggio del pomeriggio è l’1-1 tra Frosinone e Ternana.

I risultati di oggi:

Lecce-reggina 2-0

Benevento-Pordenone 2-1

Cosenza-Cremonese 0-2

Crotone-Spal 1-2

Frosinone-Ternana 1-1

OMNISPORT