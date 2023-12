Serie B risultati 17a giornata: Spezia-Bari 1-0, il gol di Verde vale oro. La classifica aggiornata

Un guizzo di Verde al 39' della ripresa riscrive le sorti di una partita che pareva destinata finire in parità. Lo Spezia batte il Bari e fa un passo in avanti importantissimo in graduatoria

15-12-2023 22:25

Un guizzo di Verde al 39′ della ripresa riscrive le sorti di una partita che pareva destinata a essere archiviata senza gol. Invece, lo Spezia batte il Bari 1-0 e fa un passo in avanti importantissimo in graduatoria e prova a restare aggrappato al treno che porta lontano dalla zona play out. Il colpo del campione – per la cadetteria, Verde, è un valore aggiunto evidente – regala a mister D’Angelo un successo meritato.

Anche ai punti avrebbe vinto lo Spezia e, tutto sommato, il pareggio esterno sarebbe stato largo al Bari che ha sofferto la buona tenuta atletica degli avversari e faticato a esprimere gioco nella metà campo locale. I liguri salgono a 16 punti in classifica, pugliesi fermi a quota 21.

Spezia-Bari 1-0: decide Verde al 39′ della ripresa

Ritmi subito alti nella prima frazione di gioco ma anche tanti errori gratuiti, soprattutto in mediana in fase di impostazione. Spezia e Bari entrano in partita in fretta ma faticano a oltrepassare la tre quarti avversaria: fraseggi prolungati dei padroni di casa, ripartenze in velocità per gli ospiti che peccano di imprecisione.

Due occasioni per parte degne di nota: i primi a rendersi pericolosi sono i liguri con Antonucci che al 12′ si ritaglia lo spazio per la conclusione dal limite ma non inquadra la porta. La reazione dei Galletti è immediata: al 16′, sugli sviluppi di un corner, Achik riceve palla in posizione defilata e fa partire un tiro potente che chiama Zoet all’intervento provvidenziale.

Di nuovo Spezia in forcing: al 32′ il tandem degli Esposito, Francesco Pio e Salvatore, si innesca ma l’assist di quest’ultimo per la testa del primo restituisce solo l’illusione del gol, con la palla che finisce fuori di poco. Al 39′ i pugliesi impegnano ancora Zoet con una inzuccata di Koutsoupias.

Nessun cambio nell’intervallo ma è subito lo Spezia ad affacciarsi dalle parti di Brenno con Hristov, imbeccato splendidamente da Salvatore Esposito: lo stacco del centrale è imperioso, la risposta del portiere da applausi. Nella circostanza, l’estremo pugliese urta il palo con la schiena ed è costretto alle cure mediche prima di riprendere posto tra i pali qualche minuto e constatare l’impossibilità di proseguire. Dentro Pissardo.

Venti minuti di fraseggio dei padroni di casa, con il Bari chiuso nella propria metà campo: manovra ligure sterile, nessuna conclusione degna di nota. Galletti remissivi e poco incisivi in contropiede. Al 25′ il colpo di testa di Francesco Pio Esposito fa il solletico al legno alla destra di Pissardo.

Al 39′ il gol partita: Cassata ruba palla nella tre quarti barese, entra in area e calcia, sulla ribattuta di Di Cesare, Verde è il più lesto a fiondarsi sul pallone e metterlo in rete. Spezia in dieci per il rosso al neoentrato Zurkowski.

Il programma della 17esima giornata

Classifica corta in serie B, come da tradizione della cadetteria negli ultimi anni: le prime sei squadre racchiuse in sei punti, Feralpi ultima per distacco e poi dieci squadre in lotta per non retrocedere, anch’esse in una forbice compresa in sei lunghezze.

La 17esima giornata di serie B è un banco di prova per il trittico di testa, impegnato sabato 16 dicembre: sfide esterne per Parma e Como, attese rispettivamente da Cosenza e Brescia; Venezia in casa contro il Sudtirol.

Turno sulla carta abbordabile per la Cremonese, impegnata nella trasferta di Salò contro la Feralpi, da tripla il match tra Modena-Cittadella, la Samp di Pirlo rischia a Reggio Emilia contro una compagine reduce dal pareggio interno contro il Brescia subito nei minuti di recupero. Il Catanzaro e il Palermo, ad Ascoli e Pisa, tentano di restare aggrappate ai primi posti. Domenica 17 dicembre Lecco-Ternana completano il turno con fischio di inizio alle 16.15.

Serie B: risultati e marcatori della 17esima giornata

Venerdì 15 dicembre ore 20.30

Spezia-Bari 1-0

Marcatore: 39′ st Verde

Sabato 16 dicembre ore 14

Brescia-Como

Feralpisalò-Cremonese

Modena-Cittadella

Reggiana-Sampdoria

Venezia-Sudtirol

Sabato 16 dicembre ore 16.15

Ascoli-Catanzaro

Cosenza-Parma

Palermo-Pisa

Domenica 17 dicembre ore 16.15

Lecco-Ternana

Serie B: la classifica aggiornata

Il Parma precede in vetta il Venezia con un punto di vantaggio.

Classifica: Parma 34, Venezia 33, Como 31, Catanzaro 30, Cremonese 29, Cittadella 28, Modena 26, Palermo 25, Bari 21, Brescia, Sampdoria e Cosenza 19, Pisa 18, Sudtirol e Reggiana 17, Lecco e Spezia 16, Ternana 14, Ascoli 13, FeralpiSalò 7.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Serie B: la classifica marcatori

La classifica marcatori della serie B vede sempre Massimo Coda al comando con 9 gol realizzati, alle sue spalle il centrocampista del Sudtirol Casiraghi con 8 gol e al terzo posto a quota 7 c’è l’attaccante polacco del Parma, Benedyczak. A quota 6 invece un terzetto formati da Mendes dell’Ascoli, da Man del Parma e da Brunori del Palermo.

Serie B: la classifica marcatori completa