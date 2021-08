Serie B 2021-22: regolamento, novità e dove vedere tutte le partite

Il campionato di Serie B 2021-22, anche quest’anno sponsorizzato da BKT e quindi ufficialmente Serie Bkt, prende il via il 20 agosto 2021. L’ultima giornata della stagione regolare sarà invece disputata il 6 maggio 2022, sempre al netto di eventuali rinvii causa Covid.

La formula del campionato è quella ormai canonica: una regular season con 20 squadre e 38 giornate, poi una appendice di playoff per determinare la terza squadra promossa e un playout per determinare la quarta retrocessa.

Quante squadre giocano in Serie B

Al via, come detto, ci sono 20 squadre. Alle 3 retrocesse dalla Serie A (Benevento, Parma e Crotone), si sono aggiunte 4 squadre promosse dalla Serie C (Como, Perugia, Ternana Unicusano e Alessandria). Delle 13 superstiti dell’annata precedente però una è stata radiata per questioni economiche (il Chievo) ed è stata rimpiazzata con la quart’ultima in classifica del campionato scorso (il Cosenza). Le altre 12 sono: Monza, Brescia, Cremonese, LR Vicenza, Cittadella, Pordenone, Spal, Pisa, Ascoli, Frosinone, Lecce, Reggina.

A livello regionale quindi: Lombardia 4, Calabria 3, Veneto, Umbria ed Emilia 2, Piemonte, Friuli, Toscana, Marche, Lazio, Campania e Puglia 1.

Quali sono le squadre della Serie B 2021-22

Alessandria, Ascoli, Benevento, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Crotone, Frosinone, Lecce, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggina, Spal, Ternana, Vicenza.

Inutile dire che il torneo sembra essere equilibratissimo. Ci sono squadre che hanno fatto investimenti importanti come il Monza o il Lecce, ci sono squadre ambiziose che vogliono tornare subito su come Benevento e Parma, ci sono squadre che dopo anni di purgatorio sono tornate agli antichi splendori come Perugia, Ternana e Como e addirittura una squadra praticamente inedita per la Serie B dell’era moderna ossia il glorioso Alessandria che è tornato nel calcio che conta dopo 46 anni! E poi ci sono le squadre che in cadetteria sono sempre mine vaganti come Ascoli, Cittadella, Pisa, Vicenza. Difficilissimo prevedere se ci sarà una ammazza campionato, ma sicuramente l’assenza di squadre particolarmente blasonate o ricche dovrebbe rendere il torneo molto equilibrato e per questo spettacolare.

Dove vedere tutte le partite di Serie B

Le partite di Serie B sono tutte comprese nel pacchetto Dazn. Con l’abbonamento da 29,99 euro al mese si possono vedere anche tutte le partite del campionato cadetto, oltre a quelle comprese nella disponibilità Dazn e quindi Serie A, Europa League e altri importanti tornei.

Offerta completa di Dazn e come sottoscrivere un contratto

Anche Sky e Helbiz media offrono pacchetti per vedere la Serie B

Regole principali e novità del campionato di Serie B 2021-22

Introduzione del Var

L’uso della tecnologia viene applicata per la prima volta anche al torneo di Serie B. Ricorso anche alla “Goal line camera” per eliminare il rischio di gol fantasma. Promozioni dirette e playoff

Alla 38a giornata le 2 squadre che avranno ottenuto più punti saranno promosse direttamente in Serie A. La terza classificata salirà in Serie A al termine di un minitorneo a eliminazione diretta tra le squadre classificatesi dal 3° all’8° posto: regolamento Retrocessioni dalla Serie B alla Serie C e playout

Alla 38a giornata le tre squadre che avranno totalizzato meno punti scenderanno direttamente in Serie C. La quartultima retrocede direttamente se il suo distacco dalla quintultima è superiore ai 4 punti. Altrimenti si disputa uno spareggio andata-ritorno, come capitato due stagioni orsono, mentre nell’ultima annata non c’è stato bisogno di ricorrere al playout. Le soste del campionato di Serie B

5 settembre 2021

10 ottobre 2021

14 novembre 2021

dal 30 dicembre al 14 gennaio (sosta invernale)

30 gennaio 2022

27 marzo 2022 Quando ci sono i “boxing day” della Serie B?

Il 26 dicembre 2021 e il 29 dicembre 2021 tutte le partite della giornata si giocheranno contemporaneamente Quando ci sono i turni infrasettimanali della Serie B?

21 settembre 2021

28 ottobre 2021

30 novembre 2021

1 marzo 2022

15 marzo 2022

5 aprile 2022

Il calendario completo di tutte le partite della Serie B 2021-22

VIRGILIO SPORT | 18-08-2021 13:03