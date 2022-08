Serie B 2022-23: i risultati della prima giornata

14-08-2022 23:00

Si è conclusa la prima giornata di Serie B 2022-2023, con tanti colpi di scena. Su tutte, la Spal che perde in casa per 1-3 da una Reggina in gran spolvero guidata da Filippo Inzaghi. Tra le retrocesse dalla Serie A, spicca il derby Venezia-Genoa, con i rossoblù che hanno la meglio sui lagunari per 1-2. Tra Como e Cagliari è pareggio per 1-1. Gli altri risultati: Parma-Bari 2-2 (Venerdì), Cittadella-Pisa 4-3 (sabato), Como-Cagliari 1-1 (sabato), Palermo-Perugia 2-0 (sabato), Ascoli-Ternana 2-1, Benevento-Cosenza 0-1, Brescia-Sudtirol 2-0, Modena-Frosinone 0-1, SPAL-Reggina 1-3, Venezia-Genoa 1-2.