Serie B al via stasera: le favorite secondo Giampiero Ventura

12-08-2022 17:51

L’ex CT della Nazionale Giampiero Ventura, ai microfoni del Giornale di Brescia, ha parlato del campionato di Serie B pronto a partire questa sera. Ecco le sue valutazioni: “Genoa, Parma e Cagliari sono a mio avviso le tre squadre che partono con l’obbligo, ovviamente tra virgolette, di giocarsi la promozione diretta. Di questo lotto, metto leggermente sotto i sardi: hanno cambiato allenatore, sono reduci da una retrocessione pesantissima sotto il profilo psicologico, ma qualitativamente sono ampiamente competitivi per la B. Per quanto riguarda le possibili sorprese, citerei Modena e Bari. Hanno entusiasmo e idee chiare. Il Brescia? Può ambire ai playoff. Un pò per il legame che ho con Cellino, al quale sono affezionato, ma anche per la storia che ha il club. Lo scorso anno non ha forse reso come ci si attendeva, ma la qualità dei singoli è innegabile”.