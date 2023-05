Serie B: Bari terzo, retrocedono Spal e Benevento

Arrivano altri verdetti alla 37esima giornata del campionato cadetto

13-05-2023 17:57

Bari aritmeticamente sicuro del terzo posto dopo la 37esima giornata di Serie B: i Galletti hanno piegato in casa la Reggina grazie a una rete di Folorunsho. Insieme ai pugliesi sono sicuri di partecipare ai playoff Cagliari, Parma e Sudtirol: i sardi hanno piegato in casa il Palermo, gli emiliani hanno vinto a Ferrara contro la Spal e i biancorossi hanno pareggiato con il Cittadella.

Ancora in ballo per gli ultimi due posti nei playoff Venezia, Palermo, Ascoli, Pisa, Reggina e Como.

Arrivano anche le prime sentenze in coda: Spal e Benevento sono retrocesse in Serie B. Gli estensi sono stati battuti in casa dal Parma, tra la contestazione del pubblico di casa, mentre agli Stregoni non è bastata la vittoria contro il Modena.

I risultati

Ascoli-Cosenza 1-1

Bari-Reggina 1-0

Benevento-Modena 2-1

Brescia-Pisa 1-1

Cagliari-Palermo 2-1

Como-Ternana 3-1

Spal-Parma 0-1

Sudtirol-Cittadella 1-1

Venezia-Perugia 3-2

