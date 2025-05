Caos Serie B, la Procura della Figc convoca il Brescia: playout bloccati e l’ipotesi a 22 squadre, il silenzio della Sampdoria

Situazione surreale nel campionato cadetto con il Brescia che rischia la retrocessione diretta mentre Frosinone, Salernitana e Sampdoria attendono di conoscere il proprio destino

E’ caos totale in serie B. La notizia della possibile penalizzazione del Brescia (con conseguente retrocessione) ha creato una vera e propria bufera intorno al secondo campionato italiano proprio alla vigilia del playout.

La data chiave secondo gli esperti è quella del 22 maggio quando il club del presidente Cellino dovrà comparire di fronte alla Procura della Figc. Una penalizzazione di 4 punti significa retrocessione immediata ma ovviamente gli scenari sono tantissimi e tutti, o quasi, rischiano di penalizzare la B anche in vista della prossima stagione.

L’ipotesi a 22 squadre

La situazione che sta vivendo il campionato arrivati a questo punto dell’anno rischia di creare un caso che si potrebbe allungare per mesi. Dunque bisogna correre ai ripari anche a costo di soluzioni estreme. E in questa fase e nelle ultime ore in maniera sempre più forte prende piede l’ipotesi di un torneo a 22 squadre. Una soluzione che significherebbe non prendere nessuna decisione concreta sul caso e che comunque rischia di portare con sè una serie di ricorsi a catena.

Il precedente del 2003

Non sarebbe la prima volta che la serie B si trova ad adottare una formula del genere. L’allargamento del torneo fu adottato anche nel 2003 quando scoppiò il caso Catania che portò al ripescaggio di Genoa, Salernitana, della stessa compagine siciliana e anche della Fiorentina dopo la mancata iscrizione del Cosenza. In quella situazione si giocò poi un campionato a 24 squadre.

Il silenzio della Sampdoria

Tra le squadre che seguono con maggiore interesse questa situazione c’è ovviamente la Sampdoria, che a un passo dal baratro si ritroverebbe con una clamorosa seconda chance a disposizione. E sarebbero stati proprio i legali del club blucerrchiato a chiedere immediatamente l’istituzione di un campionato a 22 squadre, anche se al momento stupisce il silenzio “ufficiale” del club che non ha preso ancora posizione su quello che sta avvenendo. Al lavoro secondo il Secolo XIX ci sarebbe l’avvocato Francesco De Gennaro con l’aiuto di Antonio Romei, che già nel 2023 collaborò con la Samp per ridurre la penalizzazione da 4 a 2 punti.