Cesena-Cremonese 0-1 pagelle: Vandeputte entra e decide, Antonucci spreca

Top e flop della gara valida per la 19esima di Serie B: grande apporto dei subentrati per i grigiorossi, solida la gara di Adamo. Kargbo non graffia

La Cremonese espugna il “Manuzzi” nel Boxing Day di Serie B e si aggiudica lo scontro diretto contro il Cesena. A decidere il successo dei grigiorossi è stata la rete del neoentrato Vandeputte su assist di Vasquez. La squadra di Stroppa torna alla vittoria dopo quattro turni e sale a quota 29 punti in classifica. Continua il momento complicato per i bianconeri, che subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko nell’ultimo turno contro la Juve Stabia e restano a quota 25.

Cesena-Cremonese, il racconto del match

Parte bene il Cesena, ma dopo il primo tentativo di Antonucci, respinto senza problemi da Fulignati, la Cremonese prende il controllo del gioco. I grigiorossi costruiscono con pazienza e si avvicinano al vantaggio prima con Zanimacchia, che calcia alto da posizione favorevole, poi con Vasquez che colpisce la sfera tra testa e spalla colpendo la traversa.

Negli ultimi dieci minuti del primo tempo, vengono fuori i padroni di casa che tornano a farsi vedere prima con un fulmineo contropiede non sfruttato da Antonucci, poi con la giocata personale di Adamo che conclude in porta in maniera imprecisa. Termina 0-0 il primo tempo.

Nella ripresa, il Cesena prova a scuotersi: Kargbo si rende protagonista con una giocata di qualità servendo Celia, che cerca un compagno in area, ma Bianchetti legge bene l’azione e sventa il pericolo. Segue una fase frammentata, con la Cremonese che spinge e costringe i padroni di casa nella propria metà campo, senza però trovare la giusta dose di incisività.

Gli equilibri si rompono con l’ingresso di Vandeputte: il neoentrato combina con Vazquez sulla trequarti e, dal limite dell’area, lascia partire un destro di prima intenzione che si insacca nell’angolino basso alla destra di Klinsmann, firmando il vantaggio per la Cremonese. Gli ospiti cavalcano l’onda dell’entusiasmo con i subentrati, ancora decisivi: Johnsen serve Nasti, che riceve palla in zona dischetto e si coordina per calciare in porta, sfiorando il gol con un tiro che termina di poco a lato della porta.

Il Cesena tenta il tutto per tutto nel finale per evitare la sconfitta, ma i grigiorossi si difendono con ordine e solidità, gestendo il risultato fino al triplice fischio. Al “Manuzzi”, la squadra di Stroppa si aggiudica lo scontro diretto grazie alla rete di Vandeputte.

Cesena, top e flop

Adamo 6: Partita solida. Garantisce una prestazione sufficiente e si fa vedere con qualche giocata personale. Nota di merito per il traguardo delle oltre cento presenze con la maglia del Cesena.

Partita solida. Garantisce una prestazione sufficiente e si fa vedere con qualche giocata personale. Nota di merito per il traguardo delle oltre cento presenze con la maglia del Cesena. Kargbo 5.5: Quando si aziona, è sempre un pericolo per la difesa avversaria. Si rende protagonista con qualche iniziativa interessante, ma viene colto spesso in fuorigioco.

Quando si aziona, è sempre un pericolo per la difesa avversaria. Si rende protagonista con qualche iniziativa interessante, ma viene colto spesso in fuorigioco. Antonucci 5.5: Non sfrutta una ripartenza d’oro in cui perde il tempo e viene fermato da Castagnetti. Si divora l’opportunità di portare avanti i suoi, mancando di precisione e lucidità. (44′ st van Hooijdonk ng)

Non sfrutta una ripartenza d’oro in cui perde il tempo e viene fermato da Castagnetti. Si divora l’opportunità di portare avanti i suoi, mancando di precisione e lucidità. Celia 5.5: Prestazione di alti e bassi. Combatte sulla fascia, ma non calcia a tempo debito quando dovrebbe. Spreca tante chance.

Cremonese, top e flop