Serie B: colpo Frosinone, è in fuga. Ok il Genoa di Gilardino

08-12-2022 17:24

Il Frosinone è andato in fuga nella sedicesima giornata di Serie B: i ciociari hanno piegato per 3-0 in trasferta la Reggina nello scontro diretto grazie alle reti di Mulattieri, Insigne e Szyminski, e sono volati a +6 sui calabresi secondi in classifica.

Buon debutto del Genoa di Gilardino, che ha battuto per 2-0 il SudTirol, bene anche il Bari che è tornato a vincere dopo un lungo digiuno con un secco 3-0 in casa del Cittadella. Il Brescia ha pareggiato a Cosenza, tre punti d’oro del Benevento a Parma.

Risultati:

Parma-Benevento 0-1

Cittadella-Bari 0-3

Cosenza-Brescia 1-1

Genoa-SudTirol 2-0

Modena-Venezia 2-2

Perugia-Spal 0-0

Reggina-Frosinone 0-3

Classifica

Frosinone 35, Reggina 29, Genoa 26, Bari 26, Ternana 25, Brescia 24, Parma 23, Sudtirol 22, Ascoli 21 *, Modena 21, Cagliari 19, Pisa 19 *, Cittadella 19, Benevento 18, Palermo 18 *, Cosenza 17, SPAL 16, Venezia 16, Como 15 *, Perugia 12.

*= 1 gara in meno