Serie B, dominano le squadre fuori casa

18-12-2022 16:42

E’ nel segno delle formazioni che giocano in trasferta il pomeriggio della Serie B: sono difatti corsare Ascoli, Como, SPAL e SudTirol.

I marchigiani battono il Cosenza al San Vito-Marulla grazie alle reti di Donati, Gondo e Collocolo, di Nasti il punto della bandiera dei silani; crolla Aurelio Andreazzoli al Liberati, contro i lariani che vanno a bersaglio Cutrone, Ambrosino e Mancuso; va a De Rossi il derby della via Emilia, Rabbi beffa i ducali; Nicolussi Caviglia e Odogwu confermano la marcia altoatesina tra le mura di Cittadella. Modena e Benevento non si fanno male, in gol Acampora per gli ‘Stregoni’ e Diaw per i ‘Canarini’.

Completa il programma domenicale Palermo-Cagliari (18,45) e Genoa-Frosinone (20,45), domani in campo Perugia e Venezia (20,30): ieri si sono giocare Pisa-Brescia (3-0) e Reggina-Bari (0-0).