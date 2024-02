Serie B, Pirlo con la Sampdoria rischia a Cosenza, tutte le gare e dove vederle in tv

Scende in campo la Serie B con i match della 26ª giornata di campionato: si parte con Cosenza-Sampdoria. La programmazione e il palinsesto televisivo, come seguire le sfide.

23-02-2024 11:26

Dopo una scorpacciata di partite europee, va di scena la Serie B. Si comincia con Cosenza-Sampdoria, un match molto delicato per cercare di allontanarsi dalla zona calda. Entreranno poi in scena vari big match a disegnare una giornata affascinante: Como-Parma e Cremonese-Palermo. Ci saranno sfide delicate anche per la lotta salvezza.

Sampdoria, vietato sbagliare. Luci su Como-Parma e Cremonese-Palermo

La Sampdoria sta vivendo un momento molto delicato: due punti nelle ultime tre giornate e solo tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Pirlo contro il Cosenza si gioca una fetta importante del campionato e potrà avere risposte importanti per capire la direzione che prenderanno le ultime giornate. Il Parma, capolista in fuga, andrà sul campo del Como nel big match di giornata, anche se Cutrone e compagni vengono dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Palermo.

I rosanero affronteranno invece la Cremonese in una sfida decisiva per la lotta al secondo posto in classifica. Match complicato anche per il Venezia, ospite del Pisa. Il Cittadella sta vivendo un periodo nero come dimostrano le cinque sconfitte consecutive e avrà l’opportunità di rialzare la testa contro il Catanzaro. Nelle retrovie è da monitorare lo scontro salvezza tra FeralpiSalò e Ascoli. Ormai ogni singolo punto sarà decisivo.

Serie B, la programmazione della 26ª giornata

VENERDÌ 23 FEBBRAIO

Cosenza-Sampdoria ore 20.30

SABATO 24 FEBBRAIO

Brescia-Reggiana ore 14.00

Cittadella-Catanzaro ore 14.00

Cremonese-Palermo ore 14.00

FeralpiSalò-Ascoli ore 14.00

SudTirol-Bari ore 14.00

Como-Parma ore 16.15

Pisa-Venezia- ore 16.15

Ternana-Lecco ore 16.15

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Modena-Spezia ore 16.15

Dove vedere la Serie B

Non ci sono canali che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere le sfide della Serie B, ma di alternative ce ne sono parecchie: