Serie B, risultati: il Parma piega il Pisa, vincono Bari e Cosenza. Spezia e Ternana respirano. Classifica

Serie B, 25ma giornata: Parma in fuga dopo il rocambolesco 3-2 al Pisa. Seconda vittoria di fila per Iachini a Bari, il Cosenza passa a Lecco. Squilli salvezza di Spezia e Ternana.

17-02-2024 16:31

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il Parma piega il Pisa all’ultimo respiro al termine di una partita dalle mille emozioni e allunga in vetta alla classifica del campionato di Serie B. Alle sue spalle, dopo il pareggio della Cremonese nell’anticipo sul campo dell’Ascoli, c’è attesa per il big match tra Palermo e Como. Torna in zona playoff il Bari, che piega di misura la FeralpiSalò, e si avvicina all’ottavo posto il Cosenza, corsaro a Lecco. In cosa tre punti d’oro per Ternana e Spezia. Questi i tratti salienti delle gare della 25ma giornata di Serie B.

Bari-FeralpiSalò: Sibilli non sbaglia dal dischetto

Seconda vittoria di fila per Iachini, nuovo tecnico del Bari. Dopo il 3-1 al Lecco, arriva l’1-0 alla FeralpiSalò. Partita che si decide nella ripresa, al 33′. Un tocco di mano di Di Molfetta in area su tiro di Lulic determina la concessione di un calcio di rigore in favore dei pugliesi: sul dischetto si presenta Sibilli che non sbaglia. Vani i tentativi della FeralpiSalò di riportarsi in parità negli ultimi minuti.

Lecco-Cosenza 1-3: Tutino realizza una doppietta

Tre punti d’oro per il Cosenza, che inguaia il Lecco. Finisce 3-1 per i calabresi, che sbloccano il risultato dopo una manciata di minuti con Tutino che, lanciato in profondità, entra in area e trafigge Saracco con un gran destro in controbalzo. Poco prima dell’intervallo una trattenuta di Guglelmotti ai danni di Forte determina un rigore che lo stesso Tutino trasforma. Nella ripresa Frabotta cala il tris e il Lecco riesce solo ad accorciare le distanze grazie a un’autorete di Venturi.

Parma-Pisa 3-2: botta e risposta nel recupero

Botta e risposta nel recupero e il Parma piega anche il Pisa. Tre a due per gli emiliani al Tardini. Il risultato si sblocca al 25′: cross dalla destra di Delprato e splendida girata di Benedyczak. La risposta del Pisa al 34′: Valoti sugli sviluppi di un corner firma l’1-1. Nella ripresa a 9′ dal termine Parma di nuovo avanti: splendida azione personale di Hernani che trova Charpentier, il suo tocco favorisce Man che non sbaglia. Nel finale succede di tutto. Prima Canestrelli pareggia su cross di Marin, poi Delprato firma il 3-2 approfittando di un errore di Nicolas.

Reggiana-Ternana 0-2: a segno Sgarbi e Raimondo

Tre punti preziosi per la Ternana, che passa sul campo della Reggiana di Nesta. Finisce 0-2. Il risultato si sblocca al 9′ del primo tempo: cross dalla sinistra, la palla arriva al limite dell’area per Sgarbi che calcia al volo di sinistro e insacca. Nella ripresa al 30′ arriva il raddoppio: bello spunto di Faticanti sulla destra che mette in mezzo un pallone che Raimondo deve solo spingere in rete, sigillando la vittoria dei suoi.

Spezia-Cittadella 4-2: i veneti in nove per un tempo

Vittoria pesante per lo Spezia, che piega 4-2 un Cittadella ridotto in nove per un tempo intero: il secondo. I veneti sbloccano il risultato in avvio di gara con Pandolfi, lo Spezia la ribalta in tre minuti tra il 37′ e il 40′: prima Verde fa centro su punizione, poi Di Serio segna di testa su cross di Falcinelli. Il Cittadella rimane in nove (rossi per Branca e Angeli) e nella ripresa arriva il terzo gol ligure di Muhl. Magrassi riaccende le speranze per il Cittadella, nel finale su rigore Moro firma il 4-2.

Ascoli Cremonese 0-0: nessun lampo nella nebbia

Zero a zero nell’anticipo tra Ascoli e Cremonese, gara iniziata con una decina di minuti di ritardo per una fitta nebbia. Un punto buono soprattutto per il morale dei padroni di casa. A spingere maggiormente e a cercare con insistenza la vittoria è soprattutto la formazione grigiorossa, che un gol lo trova pure: al 15′ della ripresa è il neo entrato Tsadjout a trovare il guizzo, ma il Var richiama l’arbitro che annulla per fuorigioco di Sernicola.

Serie B: calendario e risultati 25a giornata

Venerdì 16 febbraio ore 20:30

Ascoli-Cremonese 0-0

Sabato 17 febbraio ore 14:00

Bari-FeralpiSalò 1-0

Marcatore: 33′ st rig. Sibilli

Lecco-Cosenza 1-3

Marcatori: 4′ pt e 48′ pt rig. Tutino (C), 9′ st Frabotta (C), 16′ st aut. Venturi (L)

Parma-Pisa 3-2

Marcatori: 25′ pt Benedyczak (Pa), 35′ pt Valoti (Pi), 36′ st Man (Pa), 48′ st Canestrelli (Pi), 50′ st Delprato (Pa)

Reggiana-Ternana 0-2

Marcatori: 9′ pt Sgarbi, 30′ st Raimondo

Spezia-Cittadella 4-2

Marcatori: 2′ pt Pandolfi (C), 37′ pt Verde (S), 40′ pt Di Serio (S), 5′ st Muhl (S), 33′ st Magrassi (C), 47′ st rig. Moro (S)

Sabato 17 febbraio ore 16:15

Catanzaro-Sudtirol

Palermo-Como

Sampdoria-Brescia

Domenica 18 febbraio ore 16:15

Venezia-Modena

Serie B: la classifica aggiornata

Classifica: Parma 54, Cremonese 46, Como 45, Venezia 44, Palermo 42, Catanzaro 38, Cittadella 36, Modena e Bari 33, Brescia e Cosenza 32, Reggiana, Pisa 30, Sampdoria e Sudtirol 27, Ternana e Spezia 25, Ascoli 23, FeralpiSalò 21, Lecco 20.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Serie B, il prossimo turno (23-25 febbraio)

Cosenza-Sampdoria venerdì 23 febbraio ore 20:30

Cittadella-Catanzaro sabato 24 febbraio ore 14:00

Cremonese-Palermo sabato 24 febbraio ore 14:00

FeralpiSalò-Ascoli sabato 24 febbraio ore 14:00

Sudtirol-Bari sabato 24 febbraio ore 14:00

Brescia-Reggiana sabato 24 febbraio ore 14:00

Como-Parma sabato 24 febbraio ore 16:15

Pisa-Venezia sabato 24 febbraio ore 16:15

Ternana-Lecco sabato 24 febbraio ore 16:15

Modena-Spezia domenica 25 febbraio ore 16:15

