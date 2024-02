Serie B, Ascoli-Cremonese 0-0. Il Parma ospita il Pisa, la Samp cerca di ripartire con il Brescia: il programma

Nell'anticipo della 25esima giornata di Serie B, finisce senza reti tra marchigiani e grigiorossi: oggi in programma Parma-Pisa, Palermo-Como e Sampdoria-Brescia

16-02-2024 22:48

Continua a ritmi spediti il cammino in Serie B con la 25esima giornata ormai alle porte. Tanti i big-match in programma che potrebbero consolidare o modificare il percorso di alcune squadre. Dopo l’anticipo Ascoli-Cremonese che ha aperto la giornata, il turno si chiuderà con Venezia-Modena di domenica pomeriggio.

Ascoli-Cremonese 0-0 nella nebbia

Nella nebbia del Del Duca, Ascoli e Cremonese si dividono la posta (0-0). Un punto buono soprattutto per il morale dei padroni di casa. La gara inizia con dieci minuti di ritardo per la nebbia che avvolge il Del Duca e che si alza solo dopo cinque minuti dal fischio di inizio di Marchetti. L’Ascoli parte subito alla carica, ma le occasioni più ghiotte del primo tempo sono per gli ospiti con un pallonetto di Zanimacchia salvato sulla linea da Bellusci (28′) e un colpo di testa di Vasquez (36′) salvato in corner da Viviano. Allo scadere ci provano anche Masini e Caligara ma le conclusioni finiscono fuori.

Il Var stoppa la Cremonese

Nella ripresa si vede subito Vasquez con un tiro che finisce di poco fuori (2′), L’Ascoli si rivede al 14′ con Falzerano che in spaccata non centra la porta dopo un assist di D’Uffizi. Ma è la Cremonese che passa al 15′ con il neo entrato Tsadjout, ma poi il Var richiama l’arbitro che annulla per un fuorigioco di Sernicola. Al 36′ una girata di Tsadjout finisce di poco fuori su assist di Sernicola dalla sinistra. In pieno recupero Streng sciupa una ghiotta occasione su assist di Falzerano facendosi recuperare da Bianchetti.

Parma-Pisa match di cartello

Sabato 17 febbraio sarà una giornata ricca di match, con cinque gare in programma alle 14. Tra queste, il Bari ospiterà la FeralpiSalò al “San Nicola”. Il Cosenza giocherà in trasferta a Lecco, mentre la capolista Parma, affronterà il Pisa al “Tardini”, con i nerazzurri che cercano di scalare posizioni per entrare in zona playoff. Lo Spezia, invece, ospiterà il Cittadella mentre il Catanzaro di Vivarini se la vedrà con il Sudtirol. Riflettori puntati anche su Reggiana-Ternana, con gli uomini di Alessandro Nesta reduci da sette risultati utili consecutivi e con l’obiettivo di arrivare in zona playoff. Anche gli uomini di Breda cercano punti, attualmente in zona playout e a -5 dalla salvezza.

Palermo-Como, sfida d’alta classifica

Emozioni attese anche nella sfida tra Palermo e Como, sfida d’alta classifica che andrà in scena in un gremito “Barbera”. Sarà una sfida tra la terza e la quinta forza del campionato di Serie B, entrambe reduci da due vittorie. La Sampdoria, invece, proverà a rialzarsi e ad allontanarsi dalla zona playout nell’interessante match contro il Brescia, anch’esso reduce da un ko. La 25esima giornata si concluderà con Venezia-Modena, in programma domenica 18 febbraio al “Penzo”, con inizio alle 16:15.

Serie B, il programma della 25esima giornata

Sabato 17 febbraio

Bari-FeralpiSalò ore 14

Lecco-Cosenza ore 14

Parma-Pisa ore 14

Reggiana-Ternana ore 14

Spezia-Cittadella ore 14

Catanzaro-Sudtirol ore 16:15

Palermo-Como ore 16:15

Sampdoria-Brescia ore 16:15

Domenica 18 febbraio

Venezia-Modena ore 16:15

La classifica aggiornata di Serie B

Dove vedere la serie B

Non ci sono emittenti che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere le partite della Serie B. Dazn copre tutte le gare della stagione regolare e dei playoff. Sky trasmette tutto il campionato e i match si possono anche vedere in streaming acquistando un pacchetto su NowTv o sull’applicazione Sky Go, se compresa nell’abbonamento sottoscritto.