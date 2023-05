Serie B: Frosinone-Genoa cambia orario

Con le due squadre già matematicamente promosse in Serie A, la Lega calcio ha deciso di spostare l'incontro alle 16:15

09-05-2023 08:24

Frosinone-Genoa cambia orario. Le due squadre sono infatti già promosse matematicamente in Serie A e quindi la Lega di Serie B ha deciso per lo spostamento del match: non si giocherà alle 14 di sabato 13 maggio, in contemporanea con tutti gli altri incontri, ma alle 16:15 dello stesso giorno.

Questo il comunicato: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB; in accordo con le Società coinvolte; a parziale modifica del C.U. LNPB n. 127 del 7 aprile 2023; stabilisce che il programma della 18a giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2022/2023 sia ridefinito come segue: 18a giornata di ritorno. Sabato 13 maggio 2023 ore 16.15 FROSINONE – GENOA”.