Serie B, Frosinone-Parma: le probabili formazioni

Sfida tra tridenti: la capolista R. Insigne, Moro e Caso; i ducali con Zanimacchia, Charpentier e Franco Vazquez

24-02-2023 15:48

Doppio anticipo del venerdì nel campionato di Serie B, in vista della ventiseiesima giornata, che lascerà poi spazio al turno infrasettimanale. Scendono in camp Frosinone-Parma e Pisa-Perugia. Analizzando il primo match, la capolista di Fabio Grosso – a 55 punti – in campo allo “Stirpe” per maturare ulteriore vantaggio sulla squadra diretta inseguitrice, il Genoa (a quota 43 dopo la penalizzazione di 1 punto per inadempienze Irpef). A sfidare la formazione ciociara, il Parma di mister Fabio Pecchia e di Gianluigi Buffon, dall’andamento piuttosto altalenante nelle ultime uscite e finita fuori dalla zona playoff. Fischio d’inizio questa sera alle 20,30. Arbitra il fischietto lecchese Lorenzo Maggioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Rohdén, Mazzitelli, Boloca; R. Insigne, Moro, Caso. All.: Grosso.

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Valenti, Osorio, Ansaldi; Bernabé, Estévez, Man; Zanimacchia, Charpentier, Franco Vazquez. All.: Pecchia.