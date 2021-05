Serie B, gioia al cardiopalma per il Venezia: Chievo ko ai supplementari

Il Venezia avanza nella corsa verso la Serie A, battendo per 3-2 il Chievo in una sfida incredibile nei quarti di finale dei playoff. Non soltanto il passaggio del turno dei lagunari si decide infatti ai tempi supplementari, ma in un solo quarto d’ora di partita si vedono ben tre gol e tre diversi potenziali esiti per la sfida tutta veneta.

Che la notte del Penzo sia destinata a regalare una partita indimenticabile lo si intuisce già nei primi 10 minuti. Ne bastano 5 per far sognare i padroni di casa, ma la rete di Aramu viene annullata per fuorigioco. Arriva quindi il gol, ma lo segnano gli ospiti. Per la precisione Garritano, che al 10′ trasforma un rigore per i veronesi.

Il Venezia trova il pareggio all’ora di gioco, grazie a un’autorete di Bertagnoli. Il punteggio non cambia più e sono necessari i supplementari. Qui il pendolo del match sembra favorire il Chievo, che si conquista un nuovo rigore realizzato al 104′ da Mogos. Ma non è finita, perché il Venezia centra un’incredibile rimonta grazie a Maleh (a segno al 107′) e Johnsen che al 116′ firma la vittoria. C’è anche il tempo per un’ulteriore rigore, stavolta per il Venezia: lo sbaglia Forte addirittura al 122′, ma ormai non era più indispensabile. Sono infatti i neroverdi ad avanzare in semifinale, dove se la vedranno con il Lecce.

OMNISPORT | 13-05-2021 23:40