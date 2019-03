Serie B, gli squalificati

Il giudice sportivo ha stabilito le sanzioni dopo i provvedimenti disciplinari dell'ultima giornata di serie B.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GANZ Simone Andrea (Ascoli): per avere, al 43° del secondo tempo, spinto un avversario facendolo cadere a terra, successivamente calpestava volontariamente la schiena del medesimo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA CRUZ Alessio Sergio (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAGGIO Christian (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SAMPIRISI Mario (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

UMAR Sadiq (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CISTANA Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FRARE Domenico (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRAS Manuel (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SALVI Alessandro (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SETTEMBRINI Andrea (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

VOLTA Massimo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

