Serie B, i verdetti dell'ultima giornata: chi va ai playoff e chi ai playout

I risultati della 38esima e ultima giornata del campionato cadetto: delineate le sfide dei playoff, playout. Il Perugia retrocede in Serie C insieme a Spal e Benevento.

19-05-2023 22:55

L’ultima giornata di Serie B ha dato i verdetti definitivi al termine della stagione regolare del campionato cadetto: si giocheranno ai playoff un posto in Serie A Bari, Parma, Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia.

Ai playout il Brescia sfiderà il Cosenza, mentre è matematicamente retrocesso in Serie C il Perugia, insieme a Spal e Benevento.



Serie B, i risultati della 38esima giornata e la classifica finale

Nelle altre partite successi per le due neopromosse in Serie A: il Frosinone campione della B si impone in rimonta a Terni per 3-2, mentre il Genoa supera in un Ferraris in festa il Bari (già sicuro del terzo posto) e celebra con i suoi tifosi l’immediato ritorno in massima serie, oltre che l’addio al calcio di capitan Criscito (che segna su rigore la rete della vittoria nel finale).

Risultati e marcatori della 38esima giornata:

Cittadella-Como 0-0

Cosenza-Cagliari 0-1

24′ Lapadula (Ca)

Genoa-Bari 4-3

12′ Sabelli (G), 20′ Se. Esposito, 34′ Gudmundsson (G), 68′ Benedetti (B), 75′ Ekuban (G), 86′ Cheddira (B), 95′ rig.Criscito (G)

Modena-Sudtirol 2-1

10′ Bonfanti (M), 23′ Magnino (M), 54′ Tait (S)

Palermo-Brescia 2-2

4′ Brunori (P), 40′ Tutino (P), 54′ Rodriguez (B), 57′ Aye (B)

Parma-Venezia 2-1

rig. Vazquez (P), 44′ Pohjanpalo (V), 78′ Camara (P)

Perugia-Benevento 3-2

30′ Farias (B), 53′ rig. Lisi (P), 58′ Di Carmine (P), 91′ Ciano (B), 94′ Kouan (P)

Pisa-Spal 1-2

42′ Celia (S), 52′ Moncini (S), 68′ Tramoni (P)

Reggina-Ascoli 1-0

94′ Canotto (R)

Ternana-Frosinone 2-3

6′ Garritano (F), 30′ Favilli (T), 34′ Partipilio (T), 75′ Lucioni (F), 78′ Kone (F)

Classifica finale di Serie B:

Frosinone 80

Genoa 73

Bari 65

Parma 60

Cagliari 60

SudTirol 58

Reggina 50

Venezia 49

Palermo 49

Modena 48

Pisa 47

Ascoli 47

Como 47

Ternana 43

Cittadella 43

Brescia 40

Cosenza 40

Perugia 39

SPAL 38

Benevento 35

Serie B, le squadre qualificate e la griglia dei playoff

Finale al cardiopalma della volata per la zona playoff: il Palermo avanti 2-0 si fa rimontare in casa dal Brescia sul 2-2, e vede infrangersi il suo sogno di andare ai playoff con la contemporanea vittoria della Reggina contro l’Ascoli con un gol nei minuti di recupero di Canotto.

Il Parma grazie alla vittoria contro il Venezia sale al quarto posto (60 punti come il Cagliari ma in vantaggio negli scontri diretti), mentre il Sudtirol scivola in sesta piazza. Con la già citata Reggina va ai playoff anche il Venezia, avanti negli scontri diretti sul Palermo, che resta così fuori.

La griglia dei playoff:

Cagliari-Venezia

Sudtirol-Reggina

Bari e Parma direttamente in semifinale

Serie B: le squadre retrocesse e le qualificate ai playout

Insieme alle già retrocesse Spal e Benevento scende in Serie C anche il Perugia, nonostante la vittoria in casa degli umbri contro gli Stregoni per 3-2.

Si giocheranno invece la permanenza in Serie B Brescia e Cosenza, che si sfideranno nel playout: le Rondinelle hanno pareggiato a Palermo, raggiungendo a 40 punti i calabresi sconfitti dal Cagliari.

Playout: Brescia-Cosenza