01-12-2021 21:27

Ancora una sconfitta per il Parma di Gigi Buffon, battuto al Tardini dal Brescia in una partita valida per la quindicesima giornata di campionato. E’ amaro l’esordio al Tardini per il tecnico Beppe Iachini: i gialloblu perdono per 1-0, affondati dalla rete di Cistana.

Grazie a questo successo, le Rondinelle tornano al comando della classifica con 30 punti, mentre Buffon e compagni sono quattordicesimi a 18.

OMNISPORT