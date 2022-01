Serie B: il Frosinone espugna Pisa, ok Brescia e Cremonese

15-01-2022 18:41

Colpo del Frosinone in una delle partite del sabato di Serie B. I ciociari hanno vinto per 3-1 sul campo della capolista Pisa: dopo il vantaggio di Marsura, i laziali hanno ribaltato il risultato nella ripresa con la doppietta di Zerbin e il gol di Novakovich. In classifica salgono al quinto posto a quota 31 punti.

Nelle altre partite, vittorie per Brescia e Cremonese. Le Rondinelle si sono imposte a Reggio Calabria per 2-0 con la doppietta di Aye e sono ora seconde a un punto dal Pisa, mentre i grigiorossi hanno battuto in casa il Como grazie ai gol di Buonaiuto e Baez.

Cremonese-Como 2-0

Reggina-Brescia 0-2

Pisa-Frosinone 1-3

