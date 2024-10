Serie B: il Frosinone in dieci riesce a fermare il Pisa, alla Sampdoria basta Kamasi

Si chiude la decima giornata di Serie B con il Frosinone che, dopo l'espulsione choc di Cichero, riesce comunque ad arginare un Pisa scatenato. Il Catanzaro vince sul Sudtirol, la Sampdoria sul Mantova

La decima giornata di Serie B si è chiusa con un trittico di sfide con diversi spunti interessanti. Spiccava in primis il match di testacoda tra la capolista Pisa e un Frosinone impantanato nelle retrovie, quest’ultimo che ha ospitato gli uomini di mister Inzaghi soffrendo non poco anche per via della clamorosa espulsione di Cichero, come vedremo nel dettaglio. Eppure termina a reti bianche con un primo punto per l’era del nuovo tecnico Greco, mentre la sfida tra Catanzaro e Sudtirol vede i primi trionfare 3-0 e ritrovare il successo dopo un lungo periodo di magra (e con la squadra di Valente che invece conferma la propria incostanza in campionato). Alla Sampdoria infine basta Kasami per avere la meglio sul Mantova, che si vede annullare un gol.

Il Catanzaro regola il Sudtirol nel primo tempo

In quel dello stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro cercava l’agognata vittoria che mancava dallo scorso primo settembre, e la squadra di mister Caserta riesce già a chiudere il primo tempo con un vantaggio di 3-0. Al 5′ va in rete (da calcio piazzato) Pontisso, per poi essere seguito al 24′ del capitano bomber Iemmello. Il Sudtirol fatica a impensierire i rivali, e al 41′ Iemmello raddoppia con un calcio di rigore tirato con tanto di scivolata.

Il Sudtirol spera all’inizio della ripresa con un potenziale calcio di rigore a causa di un presunto fallo di Scognamillo su Crespi, ma il VAR poi rettifica e annulla la possibilità di un tiro dal dischetto per gli ospiti. Il Catanzaro all’84’ torna quindi pericoloso con Iemmello, ma il risultato va definitivamente in archivio sul 3-0.

Frosinone, un mezzo miracolo contro il Pisa nonostante l’espulsione choc

Termina 0-0 il primo tempo tra i due estremi della classifica, con un colpo di scena che avviene al quinto minuto: Alejandro Cichero, per la prima volta schierato col Frosinone dal primo minuto, viene subito espulso per una entrata in ritardo su Semper. Fallo revisionato al VAR e che ha spinto l’arbitro Guia a sanzionare col rosso l’attaccante classe 2006. Una brutta tegola per i ciociari, finiti in 10 contro la capolista, nonché uno smacco per il neomister Greco che ha voluto dare fiducia all’argentino. Poche per il resto le occasioni da ambo le parti, pur con il Pisa che prova a fare la partita.

Ma nella ripresa gli ospiti si rendono protagonisti di più momenti pericolosi per i rivali, con un Frosinone pressoché eroico a sostenere in inferiorità numerica gli assalti della capolista.

La Sampdoria grazie a Kasami fa un balzo in classifica battendo il Mantova

Altro 0-0 nei primi 45 minuti tra Sampdoria e Mantova, con i doriani più in vista nella mezz’ora d’apertura imprimendo una certa pressione ai rivali, spinti dentro la propria metà campo. Ma la squadra di Possanzini nell’ultimo quarto d’ora prova a rispondere ritagliandosi anche qualche occasione, senza però trovare la via del gol.

La Samp però conquista il vantaggio nella ripresa, quando al 61′ Kasami dal limite dell’area spinge col mancino la palla verso la rete. I doriani verso l’ultimo scampolo di gara puntano a difendere il vantaggio acquisito, che permetterebbe alla squadra un balzo alle porte delle prime 5 in classifica. C’è tempo però per un ultimo brivido, quando all’88’ il Mantova pareggia con Mancosu: la rete viene però annullata a causa del fallo avvenuto dopo un corner e in cui avviene un contatto tra Vismara e Redolfi, con il primo che perde palla.

Classifica Serie B 2024/2025