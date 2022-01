Serie B, il Lecce batte il Vicenza e conquista il primo posto

26-01-2022 22:30

Il Lecce batte il Vicenza 2-1 e scavalca così il Pisa al primo posto in classifica. I padroni di casa sfruttano il primo vero varco a disposizione con Coda che imbuca Listkowski il quale si presenta a tu per tu con Grandi e mette dentro il pallone del vantaggio giallorosso. Raddoppio 10′ dopo, con Coda che prima prende il palo e poi ribadisce in rete.

La squadra di Baroni domina per quasi tutta la partita ma alla fine rischia grosso. Il Vicenza accorcia all’88’ in contropiede, con Meggiorini che raccoglie a centro area e batte Gabriel. Non c’è però più tempo, il Lecce trionfa 2-1.

