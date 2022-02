Serie B: il Lecce vince a Monza ed è primo, Pisa ko

27-02-2022 17:40

Il Lecce raggiunge la Cremonese in vetta alla classifica di Serie B: i salentini vincono il big match della domenica della 26esima giornata del campionato cadetto piegando per 1-0 il Monza al Brianteo. Decisiva la rete di Coda su calcio di rigore al 55′.

Il Pisa cade a Reggio Calabria e scivola in quinta posizione: i calabresi si impongono di misura grazie a Jeremy Menez e salgono al dodicesimo posto in classifica. Vittorie interne per Ascoli e Cittadella contro Crotone (piegato al 90′ da Maistro) e Frosinone.

Ascoli-Crotone 2-1

Cittadella-Frosinone 3-0

Monza-Lecce 0-1

Reggina-Pisa 1-0

OMNISPORT