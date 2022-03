Serie B, il Parma butta via il rigore della vittoria al 96'

11-03-2022 22:43

Grandi rimpianti per il Parma, che non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Cittadella nell’anticipo della 29esima giornata del campionato di Serie B.

Gli ospiti si portano in vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di rigore assegnato per fallo di Man su Antonucci, dal dischetto Beretta non sbaglia. Nella ripresa la squadra di Iachini, priva dell’infortunato Buffon, va all’attacco alla ricerca del pareggio, favorita dal rosso a Visentin al 74′ per doppia ammonizione. All’81’ Juric con un colpo di testa riequilibra il risultato, poi nel finale Brunetta getta al vento la possibile vittoria colpendo la traversa su calcio di rigore, precedentemente assegnato al Parma per fallo di mano di Beretta.

Dopo questo pareggio il Parma resta al tredicesimo posto, staccato di otto punti dalla zona playoff, il Cittadella è invece ottavo.

OMNISPORT